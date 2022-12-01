Döviz mevduatında 5,5 milyar dolarlık dikkat çeken düşüş

Merkez Bankası (TCMB), geçen haftanın para ve banka verilerini yayımladı. Buna göre, 25 Kasım haftasında yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı 5 milyar 477 milyon dolarlık sert düşüşle 204,9 milyar dolara geriledi. Parite etkisinden arındırılmış düşüş de 5 milyar 534 milyon dolar oldu.

Düşüşün 1 milyar dolar 940 milyon doları gerçek kişilerden, 3 milyar 594 milyon doları şirketlerden kaynaklandı.Parite etkisinden arındırıldığında son üç haftada yabancı para mevduattaki düşüş yaklaşık 12,2 milyar dolara ulaştı.

TL MEVDUATI DA AZALDI

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 55 milyar 397 milyon lira artarak 7 trilyon 222 milyar 225 milyon liraya çıktı. TL kredilerde artış 58,7 milyar TL oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 106 milyar 589 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 1,2 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 554 milyar 631 milyon lira oldu. TL mevduat geçen hafta 19 milyar TL azaldı.

MERKEZ’İN BRÜT REZERVİ AZALDI

Öte yandan, TCMB’nin brüt rezervi geçen hafta 0,3 milyar dolarlık düşüşle 122,6 milyar dolar olurken, net rezerv 0,8 milyar dolarlık artışla 19,5 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezerv de geçen hafta -49,2 milyar dolar oldu. Önceki hafta -50,4 milyar dolardı.