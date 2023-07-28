Dövme boyası ne kadar zararlı

Editör: Ali Öncü



Son günlerde popüler hale gelen kalıcı makyajı yaptırırken, güzellik merkezlerinin güvenilirliğinin sorgulanması gerektiğini vurgulayan Dalmış, “Dövme boyası ile yapılan kalıcı makyajlarda zamanla boyanın renginin değişime uğradığı görülmüştür. Kalıcı makyajı genellikle makyaj tazelemek istemeyen ve makyajının gün içerisinde taze görünmesini isteyen kadınlar tercih eder. Her zaman güzel görünmek için başvurulan bu yöntemde dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır” dedi.



“KALICI MAKYAJDA ÜRÜN KALİTESİNE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR”

Kalıcı makyajın profesyoneller tarafından yapılmasının şart olduğunun altını çizen Dalmış, “Birçok güzellik merkezi kalıcı makyaj işlemi yaparken dövme boyası kullanmış ve makyajı yaptıran kişilerin ciddi sağlık sorunları yaşamasına neden olmuştur. Kullanılan makyaj ürünlerinin onaylı ve kaliteli olması gerekir. Kalıcı makyaj yapılırken mikro steril iğneler doku altına sokularak pigment enjekte edilir. Hijyen şartlarına dikkat edilmemesi kalıcı makyajın yapıldığı bölgenin mikrop kaparak sağlık problemleri yaşanmasına neden olur. Bundan dolayı merdiven altı yerlerden uzak kalınması gerek” ifadelerini kullandı.

“ESTETİK AÇIDAN HOŞ GÖRÜNMEYEN ÇİRKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKABİLİR”

Dalmış, “Kalıcı makyaj ciltte 1 ile 3 yıl arasında kalır. Kullanılması gereken ürünler kullanılmayıp dövme boyası kullanılırsa estetik açıdan hoş görünmeyen çirkin görüntüler ortaya çıkabilir. Zaman içerisinde yapılan makyaj renginde değişmelerin meydana geldiği görülür” diyerek kalıcı makyaj kullananları uyardı:

“Kalıcı makyajda kullanılan ürünlerin mineralli ve organik olması gerekir. Mineral içeren organik ürünler alerjik reaksiyonun önüne geçer. Kalıcı makyajda dövme boyası ve farklı içerikli kimyasal pigmentler kullanılırsa ciddi sağlık sorunları meydana gelir”

İHA