Dövmeli kadınla polis karakolda birbirine girdi. Avazı çıktığı kadar bağırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Ataşehir'de polis merkezi önünde şüpheli hareketleri nedeniyle kontrol edilmek istenen bir kadın ve erkek arkadaşı, polis ekipleriyle birbirine girdi. Kadın şahısın, kendisini uyaran polis memuruna tekme ve tokatla saldırarak gözlüğünü kırdığı ileri sürüldü.

Ataşehir'de polis merkezi önünde hareketlerinden şüphelenilen bir erkek ve bir kadın, güvenlik noktasına çağrıldı. Üst araması sırasında kadın şahıs, ‘Erkek arkadaşımı darp ediyorlar' diye bağırarak cep telefonuyla kayıt almaya başladı. Karakolda polis memurları ile kadın birbirlerine girdi.

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Polis memuru, kadını sakinleştirmeye çalışarak kayıt yapmaması konusunda uyardı. Ancak şüpheli şahıs, polis memuruna tekme ve tokatla saldırdı. Saldırı sırasında polis memurunun gözlüğü kırıldı.

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Olayın ardından gözaltına alınan iki şahıs hakkında işlem başlatıldı. Yapılan incelemelerde erkek şahsın daha önce uyuşturucu madde kullanmaktan sabıkası olduğu belirlendi. Öte yandan, olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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