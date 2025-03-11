Dövmeli kadınla polis karakolda birbirine girdi. Avazı çıktığı kadar bağırdı

Ataşehir'de polis merkezi önünde hareketlerinden şüphelenilen bir erkek ve bir kadın, güvenlik noktasına çağrıldı. Üst araması sırasında kadın şahıs, ‘Erkek arkadaşımı darp ediyorlar' diye bağırarak cep telefonuyla kayıt almaya başladı. Karakolda polis memurları ile kadın birbirlerine girdi.

Polis memuru, kadını sakinleştirmeye çalışarak kayıt yapmaması konusunda uyardı. Ancak şüpheli şahıs, polis memuruna tekme ve tokatla saldırdı. Saldırı sırasında polis memurunun gözlüğü kırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan iki şahıs hakkında işlem başlatıldı. Yapılan incelemelerde erkek şahsın daha önce uyuşturucu madde kullanmaktan sabıkası olduğu belirlendi. Öte yandan, olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.