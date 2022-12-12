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Tekirdağ’da drift şov pahalıya patladı

Tekirdağ Çorlu’da drift atarken bekçilere yakalanan sürücüye 9 bin 125 lira para cezası kesildi. Çekiciye konulan otomobil 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 05:06
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Drift atarken bekçilere yakalandı

Tekirdağ’da drift şov pahalıya patladı
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Gece saatlerinde yaya devriye görevine çıkan Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği ekipleri, İsmetpaşa Bulvarı Havuzlar Mahallesi girişindeki sürücü kursu alanında bir otomobili kaygan zeminde drift atarken yakaladı.

Olay yerine gelen trafik ekipleri, sürücü Ş.K.’ye drift attığı gerekçesiyle 9 bin 125 lira para cezası kesildi. Çekiciyle bağlanarak Yediemin otoparkına konulan otomobil 2 ay süreyle trafikten men edildi. (İHA)

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