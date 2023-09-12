DSÖ açıkladı: Nijerya'da sıtmadan ölüm oranı yüzde 55 azaldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da sıtmadan ölüm oranının yüzde 55 azaldığını bildirdi.

KAYNAK: AA
DSÖ açıkladı: Nijerya'da sıtmadan ölüm oranı yüzde 55 azaldı

DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın son zamanlarda sıtma ile mücadelede ilerleme kaydettiğini, ülkede sıtmadan ölüm oranı yüzde 55 oranında azaldığını belirtti.

Afrika bölgesinin küresel sıtma yükünün yüksek bir oranını taşıdığını, 2021'de tüm sıtma vakalarının yaklaşık yüzde 95'ini ve tüm sıtma ölümlerinin yüzde 96'sını oluşturduğunu söyleyen Moeti, "Nijerya, sıtma vakalarının küresel yükünün yaklaşık yüzde 27'sini oluştursa da ülkede önemli ilerlemeler kaydedildi." dedi.

HER 2 DAKİKADA BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBEDİYOR

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken, ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.

Öne Çıkanlar
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
Son Haberler
Masterchef'te Mehmet Şef program sırasında fenalaştı Magazin
Masterchef'te Mehmet Şef program sırasında fenalaştı
Koyun Dolly’i klonlayan bilim insanı Ian Wilmut hayatını kaybetti Dünya
Koyun Dolly’i klonlayan bilim insanı Ian Wilmut hayatını kaybetti
Hazine yine borçlandı. Bu seferki rakam 1 milyar TL Ekonomi
Hazine yine borçlandı. Bu seferki rakam 1 milyar TL
İsrail’de Yüksek Mahkeme önünde yargı reformu protestosu Dünya
İsrail’de Yüksek Mahkeme önünde yargı reformu protestosu
Küresel piyasalar pozitif döndü Ekonomi
Küresel piyasalar pozitif döndü
Van Gölü sahilinde korkutan yangın Güncel
Van Gölü sahilinde korkutan yangın
Turkcell’de deprem. Görevinden ayrıldı Güncel
Turkcell’de deprem. Görevinden ayrıldı