'Dublör araba' tuzağı. İkinci el arabada böylesi görülmedi

İkinci el araba satışlarında daha önce hiç görülmemiş bir dolandırıcılık ortaya çıktı. Hatay’da bir vatandaşın satın aldığı aracın yerine ekspertize ‘dublör araç’ sokulduğu ortaya çıktı. Ekspertiz uzmanı “30 yıldır bu sektördeyim böyle bir şey görmedim” dedi.

Hatay’da araç alan vatandaşın başına gelenler ‘Bu kadarına da pes’ dedirtti. Galeriden araç satın alan bir vatandaş satın alacağı araç ekspertize plakasız bir şekilde getirildi. Araçta bir sorun görünmezken satın alma işlemi gerçekleşti.

‘DUBLÖR ARAÇ’ GETİRMİŞLER

ATV Haber’de yer alan habere göre, Vatandaş satın aldığı aracı oto yıkamacıya götürünce gerçek ortaya çıktı. Oto yıkamacının ‘Sol tarafında galiba boya var’ demesi üzerine kuşkulanan araç sahibi arabasını ekspertize götürdü. Ekspertiz, aracın sol tarafında boya olduğunu raporladı.

Ekspertiz raporu ile satış işlemi öncesinde başka bir aracın ekspertize sokulduğu anlaşıldı.

"30 YILDIR BU SEKTÖRDEYİM İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Araca eskpertiz yapan uzman Mehmet Durgun, "30 yıldır bu sektör içerisindeyim. Birçok olayla karşılaştık ama böyle bir olayı ilk defa görüyorum." dedi.

Yaşanan olayı anlatan Durgun, "Ekspere giren araç ile satışı yapılan araç birbirinden farklı. ALıcı kuşkulanmıyor. Boyasız denilen aracın şasi numarasıyla, gelen aracın birbirini tutmadığı görüldü. Ekspertize getirdikleri araçta plakalar yok. Plakaları soruyorlar, plakaları pasta cila çektikleri için söktüklerini, plakaların galeride olduğunu söylüyorlar." diye konuştu.

ARAÇ ALACAKLARI UYARDI

Ekspertiz uzmanı Ersin Hasan ise araç alacakları uyarırken şu ifadeleri kullandı;

"Ruhsatla şasi numarası her zaman kontrol edilmesi lazım. Üzerinde plaka olmasa bile, şahıstan ruhsatı isteyerek şasi numarasının kontrolü sağlanmalı. Noterde hangi araba satıldı diye bilgisi de kontrol edilmeli."