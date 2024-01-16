Düğünde makineli tüfekle havaya ateş açan Arap damadı vurdu. Görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Düğünde makineli tüfekle havaya ateş açan Arap damadı vurdu. Görüntüler ortaya çıktı
Ürdün'deki bir düğünde, davetlilerden biri “kutlama amaçlı” havaya ateş ederken “yanlışlıkla” damadı göğsünden vurdu. 20 yaşındaki damat Hamza Sattam Hamed Al-Fanatsa, hayatını kaybetti.

Ürdün'deki bir düğün, damadın kutlama amaçlı açılan ateş sonucu kazara öldürülmesiyle hayal bile edilemeyecek bir trajediye dönüştü. Geçtiğimiz eylül ayında yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Şok edici görüntülerde makineli tüfekle havaya ateş açan konuğun damadın göğsüne ateş açtığı görüldü. Damat tam o anlarda heyecanlı bir şekilde dans ediyor.

Olay, geçen ay Ürdün'ün Ma'an Valiliği'ndeki düğün öncesi kutlamalar sırasında yaşandı.

Hastaneye kaldırılan adam daha sonra aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybetti.

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Hamza, Doğu Amman Müdürlüğü'nde çalışan bir polis memuruydu.

Şüpheli olayın ardından tutuklanarak silahına el konuldu ve Kamu Güvenliği Müdürlüğü'ne (PSD) göre şu anda soruşturma altında.

Gelinin ise yıkıcı haberi aldığında güzellik salonunda olduğu bildirildi.

Düğün gününde serseri bir kurşunla öldürülen Hamzeh Al Fanatseh'in cenazesine katılmak için Çarşamba akşamı binlerce kişi Maan'da toplandı.

PSD, Çarşamba günü polis memuru Fanatseh'in kaybının yasını tutan sert tonlu bir açıklama yayınladı ve vatandaşları bu "ölümcül alışkanlığı" sona erdirme çabalarına katılmaya çağırdı.

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