Dükkanı 10 kişi basıp genç kızı yumrukladılar

İstanbul Kumburgaz’da akrabasının tekel bayisinde çalışan 18 yaşındaki Rabia Altun, kız arkadaşına markete borcu olan bir erkeğin adını sordu. Atılan mesajları gören kızın erkek arkadaşı ise Raiba’ya küfür ve hakaretler etti. Ardından 10 kişiyle birlikte tekel bayisini basan şahıs, 18 yaşındaki kıza saldırdı. Altun’un yüzüne gelen yumrula ön dişleri kırıldı. Saldırganlar gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DÜKKANI 10 KİŞİ BASTILAR

Kırılan dişleri sebebiyle psikolojik olarak etkilendiğini ve görüntüsü yüzünden okula dahi maskesiz gidemediğini ifade eden Rabia Altun, “Markete borcu olan birinin adını bir arkadaşıma sordum. Ondan sonra sevgilisi bana bir sürü mesaj attı, tehdit etti. Sonra dükkanı 10 kişi bastılar, üzerime yürüdüler. Kardeşinin ismini mesajlarda geçirdiğim için kıskanıyormuş bu yüzden üstüme yürüdü. 'İsmini bir daha geçirmeyeceksin' dedi, tehdit ve küfürler etti. Ben önce bunları takmadım 'üsluplu konuş' dedim ama devam etti tavrına. Ben da abimi aradım, hiç muhatap olmadım ama daha çok sinirlendi. Ben de en sonunda kasadan çıktım ve dükkandan dışarıya çıkardım. Kameranın gözükmeyen kısmında tekrar itildim ve şiddet gördüm. Ondan sonra benim abimin arkadaşı dışarıdan geldi. 3-4 kişiyle beraber çıkarmaya çalıştılar. Ben kapının girişindeyken bir kişi beni dolaba ittirip beni yumruklamaya başladı. Dolaba kafamı çarptım, dişlerim kırıldı. Ben de o esnada çığlık atmaya başladım. Bu arada çok konuşamıyorum ve ondan sonra hala üstüme yürümeye devam ettiler” dedi.