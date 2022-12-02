Japon mucizesi nasıl oldu. Dünya bu golü konuşuyor

Dünya Kupası'nda Japonya'nın İspanya ve Almanya'nın olduğu gruptan birinci olarak çıkması dünyanın en çok konuştuğu konu oldu.

Japonlar, grupta ilk maçta Almanya'yı yenmiş, ikinci maçta ise grubun en zayıf takımı olarak görülen Kosta Rika'ya yenilmişti.

Son maçta ise İspanya karşısında mucize bir galibiyete daha imza attılar ve sahadan 2-1 galip ayrılarak grubu İspanya'nın önünde ilk sırada tamamladılar. Almanya ise son maçında Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen kupanın dışında kaldı.

Japonların ikinci golü tartışmaları da beraberinde getirdi.

51. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında Ritsu Doan topu sol direğin yakınındaki arkadaşı Kaoru Mitoma'ya gönderdi. Mitoma topu içeri çevirdi ve Ao Tanaka da golü attı.

Ancak hakem Victor Gomes, yardımcı hakeme de uyarak Mitoma'nın pozisyonda topu çizgiyi geçtiğini belirterek golü iptal vermedi.

Sonrasında yapılan VAR incelemesinin ardından topun tamamının çizgiye geçmediği kararı çıktı ve Japonya, İspanya karşısında 2-1 öne geçmiş oldu.

Japonya'nın golü öncesinde top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi sorusu tartışmaları da beraberinde geçirdi.

Alman Bild gazetesi Japonya'nın golünü 1966 Dünya Kupası Finali'nde Geoff Hurst'ün Almanların kalesine attığı golü örnek göstererek, "o golde top çizgiyi nasıl geçtiyse dün de Japonya'nın golü öncesinde top öyle çizgiyi geçmişti" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Alman basını genelde bu görüşte birleşti. Ancak Japonya'da çoktan kutlamalar başlamıştı.