Dünya büyük tehlike altında. NASA korkutucu videoyu paylaştı

Atlantik Okyanusu'nda Titanik enkazına gerçekleştirilen dalış sonrasında kaybolan ve patladığı tespit edilen 'Titan' denizaltısı, içinde bulunan 5 kişiye mezar olmuştu.

Dünya bu olayla çalkalanırken NASA’dan korkutan bir video geldi.

NASA, son 30 yılda küresel deniz seviyesinin ne kadar yükseldiğini gösteren bir animasyon yayınladı.

Animasyon, suyun pencerenin yüksekliğinin yaklaşık yarısına kadar çıkmasıyla başlıyor. Ancak aradan 30 yıl geçtiğinde su seviyesi oldukça yükselmiş oluyor.

NASA, bu görev tarafından kaydedilen ölçümlerin tam olarak doğru olduğunu söylüyor. Seviye, 60 günlük değişken ortalamaya göre belirleniyor.

Bu görselleştirmeler, okyanuslarımızın 1993 ile 2022 arasında ne kadar yükseldiğini gözlemlemek için batık bir lomboz penceresinin görsel metaforunu kullanıyor.

Küresel deniz seviyesi son 30 yılda yaklaşık 10 santimetrenin üzerine yükseldi.

Çok fazla bir yükseliş gibi görünmese de yerleşim alanları riske giriyor.

Küresel iklim değişikliğinin antik buz kütlelerinin erimesi sonucun doğal olarak yükselmeler görülüyor.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Öte yandan Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Günler sonra denizaltıda patlama olduğu ve içerisinde bulunan 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet, OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush, 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman’ın hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Titan'a ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's limanında toplanmaya başlanmış, vinçlerle gemiden indirilen parçaların plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görülmüştü.