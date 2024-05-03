Dünya devi Türk firmasına geçiyor. Rekabet Kurulu onayladı

Taylandlı dünyaca ünlü piliç üreticisi CP'nin Türkiye'deki iştirakları parça parça satıldı. CP'nin Bilecik'teki fabrikasını Aspiliç almıştı. Bu seferde CP'nin Bilecik'teki damızlık çiftliği ve kuluçhanesi ile taşınmazları Şenpiliç'e geçiyor. Rekabet Kurulu bu talebe onay verdi işlemler başladı.

Taylandlı ünlü piliç üreticisi firma CP, Bilecik’teki fabrikasının satışının ardından yeniden varlık satışına karar verince, Şenpiliç harekete geçti. Firma,CP’nin bazı taşınmazlarını devralma kararı aldı. Rekabet Kurumu'na yapılan başvurunun ardından kurul, CP’nin Bilecik’teki damızlık çiftliği ve kuluçkahanenin Şenpiliç Gıda’ya devrini onayladı.

TİCARET BAKANLI İHRACATA KOTA KOYMUŞTU

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, Türkiye'de son dönemde artan beyaz et fiyatları Ticaret Bakanlığını geçtiğimiz günlerde harekete geçirdi. İşte bu çerçevede Piliç eti ihracatına ayda 10 bin ton kotası koydu. Yıl sonuna kadar ancak 80 bin ton ihracata izin verdi. İşte bu yaşananların ardından tavuk piyasasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Onlarda biri de Taylanlı CP'in Türkiye'deki iştirakları. Dünya devi firma Bilecik'te fabrikasını satmıştı. Ardından bu bölgedeki damızlık çifliği ve kuluçhanesini de satışa çıkardı. Bu satışa Şenpiliç talip oldu. BU talebe Rekabet Kurumu'da onay verdi. Firmanın Bilecik'teki fabrikasını Aspiliç almıştı.

Bu gelişmeler çerçeveside, Şenpiliç, Taylandlı CP Standart Gıda ve Sanayi Anonim Şirketi’ne ait bazı taşınmazları devralma kararı aldı. Rekabet Kurumu’ndan verilen onayla C.P. Standart Gıda San ve Tic. AŞ’nin Bilecik ilindeki damızlık çiftliğinin ve kuluçkahanenin ekipmanı ile birlikte Şenpiliç Gıda’ya devri resmen onaylandı.

Tayland’ın en zengini olan Chearavanont ailesi tarafından yönetilen CP’nin açılımı Charoen Pokphand olarak biliniyor. Tayland’ın en büyük özel şirketi olan CP, 13 farklı iş grubunu kapsayan şirketlerinde 21 ülkede yatırımı bulunuyor. Firmanın 455 bin çalışanı bulunuyor.