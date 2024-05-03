Dünya devi Türk firmasına geçiyor. Rekabet Kurulu onayladı

Kaynak: Dünya Gazetesi
Dünya devi Türk firmasına geçiyor. Rekabet Kurulu onayladı
Taylandlı dünyaca ünlü firması CP'nin Türkiye'deki iştirakları teker teker Türk firmalarına geçiyor. İşte onlardan birini de CP'nin Bilecik'teki yatırımları. İşte o yatırımların bir kısmı Rekabet Kurulu kararıyla Şenpiliç'e geçti.

Taylandlı dünyaca ünlü piliç üreticisi CP'nin Türkiye'deki iştirakları parça parça satıldı. CP'nin Bilecik'teki fabrikasını Aspiliç almıştı. Bu seferde CP'nin Bilecik'teki damızlık çiftliği ve kuluçhanesi ile taşınmazları Şenpiliç'e geçiyor. Rekabet Kurulu bu talebe onay verdi işlemler başladı.

Taylandlı ünlü piliç üreticisi firma CP, Bilecik’teki fabrikasının satışının ardından yeniden varlık satışına karar verince, Şenpiliç harekete geçti. Firma,CP’nin bazı taşınmazlarını devralma kararı aldı. Rekabet Kurumu'na yapılan başvurunun ardından kurul, CP’nin Bilecik’teki damızlık çiftliği ve kuluçkahanenin Şenpiliç Gıda’ya devrini onayladı.

TİCARET BAKANLI İHRACATA KOTA KOYMUŞTU

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, Türkiye'de son dönemde artan beyaz et fiyatları Ticaret Bakanlığını geçtiğimiz günlerde harekete geçirdi. İşte bu çerçevede Piliç eti ihracatına ayda 10 bin ton kotası koydu. Yıl sonuna kadar ancak 80 bin ton ihracata izin verdi. İşte bu yaşananların ardından tavuk piyasasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Onlarda biri de Taylanlı CP'in Türkiye'deki iştirakları. Dünya devi firma Bilecik'te fabrikasını satmıştı. Ardından bu bölgedeki damızlık çifliği ve kuluçhanesini de satışa çıkardı. Bu satışa Şenpiliç talip oldu. BU talebe Rekabet Kurumu'da onay verdi. Firmanın Bilecik'teki fabrikasını Aspiliç almıştı.

Bu gelişmeler çerçeveside, Şenpiliç, Taylandlı CP Standart Gıda ve Sanayi Anonim Şirketi’ne ait bazı taşınmazları devralma kararı aldı. Rekabet Kurumu’ndan verilen onayla C.P. Standart Gıda San ve Tic. AŞ’nin Bilecik ilindeki damızlık çiftliğinin ve kuluçkahanenin ekipmanı ile birlikte Şenpiliç Gıda’ya devri resmen onaylandı.

Tayland’ın en zengini olan Chearavanont ailesi tarafından yönetilen CP’nin açılımı Charoen Pokphand olarak biliniyor. Tayland’ın en büyük özel şirketi olan CP, 13 farklı iş grubunu kapsayan şirketlerinde 21 ülkede yatırımı bulunuyor. Firmanın 455 bin çalışanı bulunuyor.

İlgili Haberler
Özgür Özel’den Erdoğan’a bakanlık teklifi! Bu detayı kimse konuşmuyor
Flaş… Flaş… ENAG enflasyonu açıkladı
Depodan bozma 1+0 daireyi 1 milyon 800 bin TL’ye satan emlakçı daireyi öve öve bitiremedi
Türkiye birincisi, ikincisi ve sınavdan 98 puan alan Şehit çocuğunu elediler! Son yılların en büyük torpil skandalı
Son Haberler
30 yıldır görmüyordu. 75 yaşında kornea nakli yapıldı Yerel Haberler
30 yıldır görmüyordu. 75 yaşında kornea nakli yapıldı
Altında kritik gün. Herkes o saate kilitlendi Ekonomi
Altında kritik gün. Herkes o saate kilitlendi
Eski Beşiktaşlı Guti yıllar sonra itiraf etti Spor
Eski Beşiktaşlı Guti yıllar sonra itiraf etti
Helikopter yakalama sistemlerini yapan şirket halka arz oluyor. Kanada ambargo uygulamıştı Ekonomi
Helikopter yakalama sistemlerini yapan şirket halka arz oluyor. Kanada ambargo uygulamıştı
Ölümcül vakalar bahar aylarında arttı. Uzmanlardan uyarılar geldi Sağlık
Ölümcül vakalar bahar aylarında arttı. Uzmanlardan uyarılar geldi
Şampiyonlar karşı karşıya Spor
Şampiyonlar karşı karşıya