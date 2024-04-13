Dünya dijital baskı endüstrisi İstanbul’da buluşacak

Informa Markets tarafından bu yıl 25.’si düzenlenen SIGN İstanbul, 2028’e kadar 45 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması beklenen dijital baskı pazarındaki inovatif yeniliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Çoğunlukla kağıt, karton, mukavva, plastik malzemeler, metal, cam, seramik, ahşap ve tekstil başta olmak üzere hemen her malzeme üzerine istenilen tüm tasarımları aktarabilen dijital baskı teknolojileri, 31 Ekim – 03 Kasım 2024 tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde vitrine çıkacak.

Aralarında dünya markalarının da aralarında olduğu 300 firmayı, Türkiye ile birlikte 100’e yakın ülkeden 25 binden fazla sektör profesyoneliyle buluşturacak olan SIGIN Istanbul’da, makinelerden mürekkep ve sarf malzemelerine kadar dijital baskı endüstrisinin tüm bileşenleri bir arada sergilenecek.

ÜRÜNLER SERGİLENECEK

Sergilenen ürün çeşitliliğiyle Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri sektörünün dünya genelindeki en önemli ticaret buluşmalarından birisi olan çeyrek asırlık fuar SIGN İstanbul’a yurt içi ve yurt dışından firma katılımları tüm hızıyla devam ediyor.

Sektöre dair tüm yeniliklerin ziyaretçilerle buluşacağı SIGN İstanbul’da farklı ürünlere az maliyetle çok iş basabilen kompakt makineler ile daha hızlı, daha kaliteli, daha ekonomik ve çevreye duyarlı dijital baskı teknolojileri sergilenecek.

Ayrıca, yeni tekstil baskı teknolojileri, transfer baskı ve serigrafi makineleri, lazer makineleri, UV DTF, CNC Router & Frezeler, reklam malzemeleri, boyalar, LED sistemleri, endüstriyel reklam ürünleri, 3 boyutlu baskı sistemleri ile görsel iletişim ve sergileme ürünleri de ziyaretçilerle buluşacak.

ZİYARETÇİLER BASKI TEKNOLOJİLERİNİ YERİNDE GÖRECEK

SIGN İstanbul, geçen yıl olduğu gibi bu sene de Kurumsal Tanıtım ve Reklam Ürünleri Fuarı PROMOGIFT İstanbul ile birlikte düzenleniyor.

Tüyap Beylikdüzü’ne gelen promosyon sektör profesyonelleri, tekstil, elektronik eşya, züccaciye, ofis ekipmanları, kırtasiye, otomobil aksesuarları gibi birbirinden farklı yüzlerce promosyon ürün üzerine uygulanabilecek baskı modellerini de SIGN İstanbul’da görme ve birebir deneyimleme fırsatı bulacak.

25.’İNCİSİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Çeyrek asırdır, kıtaların ve uluslararası ticaretin buluşma noktasında düzenlenen SIGN İstanbul, endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyasına makine, ekipman, malzeme, teknoloji, yazılım ve uygulama sunan firmaları; tekstil üreticileri, dijital baskı merkezleri, reklam ajansları, reklamverenler, endüstriyel reklam üreticileri, makine ve malzeme üretici ve ithalatçıları, perakende malzeme satıcılarıyla bir araya getirecek.