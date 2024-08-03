Dünya fon devinden Türkiye hamlesi. Piyasalarda dikkat çeken hareketlilik

Kaynak: Haber Merkezi
Dünya fon devinden Türkiye hamlesi. Piyasalarda dikkat çeken hareketlilik

Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisi artarken, Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi Amundi'nin de Türk tahvil ve hisselerini almaya başladığını açıklaması, dikkatleri Türkiye'ye çevirdi.

2,3 trilyon dolarlık fonu yöneten Amundi, daha önce yatırımcılarına “uzak durmalarını tavsiye ettiği” Türkiye pazarına olan ilgisiyle piyasalarda öne çıktı.

Amundi'nin Türkiye'ye yönelik yatırım kararının ardından, ABD’nin dev yatırım bankası Bank of America (BofA) da Türk ekonomisinin şoklara karşı direncinin arttığını belirten bir rapor yayımladı.

Raporda, Türkiye'nin ekonomik reformlarının ve politika değişikliklerinin ülkeyi dış şoklara karşı daha dayanıklı hale getirdiği vurgulanarak, bu gelişmelerin yabancı yatırımcılar için güven verici olduğu ifade edildi.

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Uygulanan ekonomik program ve alınan önlemlerle Türkiye, global piyasalarda yakından izleniyor. Yabancı yatırımcı ilgisinin canlı olduğu Türkiye’de, kredi notlarındaki artırımlar, gri listeden çıkış ve enflasyonda beklenen düşüş gibi etkenler, fonlar ve yatırım bankalarının Türkiye'ye yönelik tavsiyelerini değiştirdi.

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Amundi, Türk şirketlerinin tahvil ve hisse senetlerine yatırım yaptığını açıklarken, yatırım bankası BofA ise yeni raporunda Türkiye'nin politika değişikliklerine karşı en dirençli ülke olduğunu belirtti. Amundi, Türkiye'nin ekonomik normalleşme yolunda ilerlediğine inandığını ve Türk tahvillerinin en beğendiği varlıklar arasında yer aldığını ifade etti.

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Amundi'nin Gelişmekte Olan Piyasalar Bölümünü yöneten Yerlan Syzdykov, Bloomberg’e yaptığı değerlendirmede Türkiye ekonomisinin durumuna ilişkin olumlu görüşler paylaştı. Syzdykov, "Bu biraz zaman alacak. Büyük bir patlama olmayacak. Ekonomi ekibi, siyasi ve piyasa baskılarını oldukça iyi yönetiyor. Sabit getirili menkul kıymet ve hisse senetleri genelinde pozitif olmaktan mutluyuz" şeklinde konuştu.

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