Dünya ikonu Madonna’dan Papa’ya çağrı

Gazze’ye gitmesi için Papa’ya çağrıda bulunan sanatçı, çocukların yaşadığı acıya vurgu yaptı.

“GAZZE’YE GİDİN IŞIĞINIZI ÇOCUKLARA ULAŞTIRIN”

Madonna, paylaşımında, “Bir anne olarak çocukların acı çekmesini izlemeye dayanamıyorum. Lütfen çok geç olmadan Gazze’ye gidin ve ışığınızı çocuklara götürün. Dünyanın çocukları hepimize aittir” ifadelerini kullandı.

Papa’nın Gazze’ye girişine engel olunamayacağını belirten sanatçı, siyasetin değil, farkındalığın gerçek değişimi yaratabileceğini vurguladı.

“ZAMAN KALMADI HAREKETE GEÇİN”

Çatışmaların ortasında kalan çocukların kurtarılması için insani yardımların önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini savunan Madonna, “Artık zaman kalmadı, lütfen gideceğinizi söyleyin” diyerek Papa’ya acil harekete geçme çağrısında bulundu:

“İnsani yardım kapılarının tamamen açılması ve masum çocukların kurtarılması gerekiyor. Artık zaman kalmadı, lütfen gideceğinizi söyleyin.”

Oğlu Rocco'nun doğum günü olduğunu ifade eden Madonna, bugüne özel yaptığı çağrıda şunları kaydetti:

“Bir anne olarak ona verebileceğim en iyi hediye, çatışmaların ortasında kalan masum çocukları kurtarmak için herkesin elinden geleni yapmasını istemek.”

Yaptığı çağrılarda herhangi bir taraf tutmadığının altını çizen şarkıcı kimseyi suçlamadığını sadece yardıma odaklanmak gerektiğini dile getirdi.

"HERKES ACI ÇEKİYOR"

çatışlamaların bitmesi noktasında yardım etmek isteyenleri merkezi ABD’de bulunan Dünya Merkez Mutfağı ve İsrail merkezli Kadınlar Barışı Başlatıyor adlı sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmaya davet ederek şöyle bitirdi:

“Herkes acı çekiyor. Tek amacım, bu çocukların açlıktan ölmesini engellemek.”