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Katar'da rekor üstüne rekor

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda rekorlar kırılmaya devam ediyor. 2022 Dünya Kupası'nın geride kalan kısmında Lionel Messi, Olivier Giroud, Kylian Mbappe ve Cristiano Ronaldo tarihe geçti.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 14:31
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Dünya Kupası rekorları Katar'da kırıldı

Katar'da rekor üstüne rekor
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Dün akşam oynanan Fransa - Polonya maçında rakip ağları sarsan 23 yaşındaki Kylian Mbappe, kupa tarihindeki 9'uncu golüne imza attı. Fransız futbolcu, 24 yaşına gelmeden 9 gole ulaşan ilk futbolcu oldu. Dünya yıldızı, Brezilya'nın efsanesi Pele ve Arjantin'in efsanesi Maradona'yı gol sayısında geçmeyi başardı.

Polonya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Fransa'da Olivier Giroud da tarihe geçmeyi başardı. Tecrübeli futbolcu, Polonya'ya attığı gol ile milli takımdaki gol sayısını 52'ye çıkardı. 52 gole ulaşan Giroud, 51 golü bulunan Thierry Henry'yi geride bırakarak Fransa Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu oldu.

Messi, Maradona'yı geride bıraktı

Lionel Messi, Arjantin'in efsane ismi Diego Armando Maradona'yı geride bıraktı. Dünya Kupası'nda 9'uncu golünün atan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, 8 golü bulunan Maradona'yı geçti ve 10 golü bulunan Batistuta'ya bir adım daha yaklaştı.

Messi ayrıca Avustralya karşısında kariyerinin 1000'inci maçına çıktı. Tecrübeli futbolcu, 1000 maçta 789 gol ve 348 asistlik performans sergiledi.

Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu oldu

Dünya Kupası tarihine geçen bir başka isim de Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli yıldız futbolcu, grubun ilk maçında Gana'ya attığı gol ile 5 Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu.

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