Dünya Kupası'nda final ve üçüncülük maçı ne zaman oynanacak

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda artık sona gelindi.

Dünyayı ekran başına kilitleyen futbol şöleninde artık üçüncülük ve final maçları kaldı.

Kupada üçüncülük maçı 17 Aralık Cumartesi günü Hırvatistan ile Fas arasında oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 18.00.

Fransa ile Arjantin'i karşı karşıya getirecek final ise 18 Aralık Pazar günü yapılacak ve yine saat 18.00'de başlayacak.

Bu maçlardan sonra dünya futbolunda ilk 4 ülkenin sıralaması belli olacak.