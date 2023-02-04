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Antalya'da iki şahin, Dünya Sulak Alan Günü'nde doğaya bırakıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda tedavisi tamamlanan iki şahin, 2 Şubat Dünya Sulak Alan Günü'nde doğaya bırakıldı. 

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 11:33
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Dünya Sulak Alan Günü'nde Antalya'da iki şahin, doğaya bırakıldı

Antalya'da iki şahin, Dünya Sulak Alan Günü'nde doğaya bırakıldı
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ANKA'da yer alan habere göre, Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaralı halde getirilen şahinler, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı. 2 Şubat Dünya Sulak Alan Gününde Antalya Doğal Yaşam Parkı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri tedavileri ve rehabilitasyon sürecini tamlayarak uçma yetilerini tekrardan kazanan şahinleri, Döşemealtı İlçesinde yer alan Kırkgöz Gölü'nde doğaya bıraktı. Yetkililer kuşları Dünya Sulak Alan Günü’nde Antalya’nın en önemli su kaynağı kıyısında bırakarak sulak alanların korunmasının önemine dikkat çekti. 

"SU HAYATTIR"
Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Dr. Aygül Arsun, “Su hayattır. Canlıların en temel yapıtaşı sudur” diye diye başladığı sözlerini şöyle sürdürdü:

“2 Şubat Dünya Sulak Alan Günü dolayısıyla bugün burada toplandık. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tarafından tedavisi yapılmak üzere Doğal Yaşam Parkımıza getirilen şahinleri de bu güne özel, doğaya tekrar salıvermiş olduk. Bütün habitatıyla bir bütün halindedir sulak alanlar, yaşamın merkezidir. İnsanlığın kesinlikle koruması gereken en önemli değerdir diye düşünüyorum.” 

"ŞAHİNLERİ, ÖZEL BİR GÜNDE DOĞAYA BIRAKTIK"
Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kaya da şahinleri özel bir günde doğaya kavuşturduklarını söyledi. Kaya, “Kızıl Şahinlerin göç yolları üzerinde zaman zaman yaralanmalar meydana geliyor. Bize ihbarlar geliyor, bizim ekiplerimiz gidip hayvanı alarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkına teslim ediyor. Buradaki ekipler, iyileştirme ve rehabilitasyon sürecini tamamlıyorlar. Uçma yeteneğini kazananlar doğaya bırakılıyor, kazanamayanların ise ömürlerinin sonuna kadar Antalya Doğal Yaşam Parkında bakımı yapılıyor. Bu günde uçma yeteneğini kazanan iki tane şahini sulak alanlar gününde doğaya bıraktık” diye konuştu.     

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