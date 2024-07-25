Dünyaca ünlü kulüp iflas etti. 143 yıllık tarih sona erdi

1881 yılında kurulan ve maçlarını 42.052 kişilik Matmut Atlantique Stadyumu’nda oynayan Bordeaux, resmi olarak tarih oldu.

Finansal borçlar nedeniyle iflasın eşiğine gelen ve satışa çıkarılan kulübün satışı iptal edilince kapatılmasına karar verildi. Bu karar doğrultusunda kulübün tüm futbolcuları serbest kalacak ve antrenman tesisleri kapatılacak.

Bordeaux efsanesi Alain Giresse, gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, “Üzücü, hayal kırıklığı, hayal edilemez. Bir kulübün inişleri ve çıkışları olabilir. Biz düşmemek için oynadık. Ama şimdi, bunun ötesine geçtik. Çok ama çok dipteyiz. Bunun bu kulübün başına gelebileceğini düşünmemiştim. Kaçınılmaz olarak kötü seçimlerden oluşan bir döngü vardı ve geldiğimiz nokta bu. Her açıdan hatalıyız.” ifadelerini kullandı.

Ligue 1’de mücadele ettiği 2021-2022 sezonunun sonunda küme düşen Bordeaux, bir kez daha küme düşme cezası alarak Ulusal Lig’e gerilemişti.

Son olarak 2008-2009 sezonunda Ligue 1’de şampiyon olan Bordeaux’nun 4 Fransa Kupası, 3 Fransa Lig Kupası ve 2 Fransa Süper Kupa’sı bulunuyor.