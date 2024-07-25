Dünyaca ünlü kulüp iflas etti. 143 yıllık tarih sona erdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü kulüp iflas etti. 143 yıllık tarih sona erdi

Fransa'da mali yükümlülüklerini yerine getiremeyen ve Ulusal Lig'e düşürülen Bordeaux profesyonel kulüp statüsünü yitirdi.

1881 yılında kurulan ve maçlarını 42.052 kişilik Matmut Atlantique Stadyumu’nda oynayan Bordeaux, resmi olarak tarih oldu.

Finansal borçlar nedeniyle iflasın eşiğine gelen ve satışa çıkarılan kulübün satışı iptal edilince kapatılmasına karar verildi. Bu karar doğrultusunda kulübün tüm futbolcuları serbest kalacak ve antrenman tesisleri kapatılacak.

Bordeaux efsanesi Alain Giresse, gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, “Üzücü, hayal kırıklığı, hayal edilemez. Bir kulübün inişleri ve çıkışları olabilir. Biz düşmemek için oynadık. Ama şimdi, bunun ötesine geçtik. Çok ama çok dipteyiz. Bunun bu kulübün başına gelebileceğini düşünmemiştim. Kaçınılmaz olarak kötü seçimlerden oluşan bir döngü vardı ve geldiğimiz nokta bu. Her açıdan hatalıyız.” ifadelerini kullandı.

Ligue 1’de mücadele ettiği 2021-2022 sezonunun sonunda küme düşen Bordeaux, bir kez daha küme düşme cezası alarak Ulusal Lig’e gerilemişti.

Son olarak 2008-2009 sezonunda Ligue 1’de şampiyon olan Bordeaux’nun 4 Fransa Kupası, 3 Fransa Lig Kupası ve 2 Fransa Süper Kupa’sı bulunuyor.

gtwia-sw0aq-rxh.jpeg

İlgili Haberler
Trabzonspor'dan Avrupa'da dev adım
Filenin Sultanları'nda deprem. Hollanda maçına 4 gün kala flaş gelişme
Hacıosmanoğlu hakemlere rest çekti
Acun Ilıcalı çılgın Ferdi Kadıoğlu teklifini açıkladı
Son Haberler
Eski eşi vurdu, oğlu silahı sakladı Gündem
Eski eşi vurdu, oğlu silahı sakladı
Trabzonspor'un av sezonu Slovakya'da açıldı Spor
Trabzonspor'un av sezonu Slovakya'da açıldı
Iryna Farion suikastının şüphelisi yakalandı Dünya
Iryna Farion suikastının şüphelisi yakalandı
Bodrum Alanyaspor'ya gol yağdırdı Spor
Bodrum Alanyaspor'ya gol yağdırdı
Trabzonspor'dan Avrupa'da dev adım Spor
Trabzonspor'dan Avrupa'da dev adım
Hatice Kolçak: Altını da doları da unutun Ekonomi
Hatice Kolçak: Altını da doları da unutun
Kos'tan Bodrum'a dönüş kuyruğu. Uzayan sıra kadraja sığmadı Ekonomi
Kos'tan Bodrum'a dönüş kuyruğu. Uzayan sıra kadraja sığmadı