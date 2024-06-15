Dünyaca ünlü rock grubu Türkiye’ye geliyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dünyaca ünlü rock grubu Türkiye’ye geliyor

İzlandalı rock grubu Kaleo, iki yıl aradan sonra tekrar İstanbul'daki hayranlarıyla buluşuyor.

Müzik dünyasında çığır açan ilk albümleri A/B'nin yayınlanmasından bu yana Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi edinen Kaleo, yoğun talep üzerine İstanbul'daki dinleyicileriyle 24 Temmuz'da Küçükçiftlik Park'ta bir araya gelecek.

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Kaleo, klasik rock ve blues rock esintileriyle süslediği müzikleri ve etkileyici canlı performanslarıyla tanınıyor. Grup, Coachella, Lollapalooza ve Bonnaroo gibi prestijli festivallerde sahne aldı ve Rolling Stones stadyum konserlerinin açılış grubu olarak seçildi.

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Güçlü vokaliyle dikkat çeken Kaleo, son albümü Surface Sounds ile büyük başarı elde etti.

Grammy adayı olan 'No Good' ve 'Way Down We Go' gibi şarkılarıyla, Grey's Anatomy, Riverdale gibi popüler dizilerde de yer alarak kısa sürede küresel çapta 1 milyar dinlenmeyi aşan bir başarı elde etti.

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