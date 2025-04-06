AKP’li isimden Özgür Özel hakkında suç duyurusu! CHP’ye ağza alınmayacak sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin bugün düzenlediği 21. Olağanüstü Kurultay’ındaki konuşmasında "Bugün Türkiye’yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir" dedi.

"YARIN SABAH ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

AKP’li Mehmet Metiner, bu açıklamanın ardından Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Sosyal medya platformu X’den paylaşımda bulunan Metiner,

“Avukatımla konuştum.

Yarın sabah Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

Benim hür ve helal irademle oy verdiğim Cumhurbaşkanımız için sarfettiği “Meşruiyetini yitirmiş cunta başı” gibi hakaretamiz sözler Cumhurbaşkanımıza benim gibi oy veren milyonlarca vatandaşın iradesine ve tercihine ağır bir hakaret ve edepsizce bir saldırıdır.

Milli iradeye yapılan bu hakaretamiz saldırı karşısında herkesi duyarlı davranmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Avukatımla konuştum.



Yarın sabah Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağız.



Benim hür ve helal irademle oy verdiğim Cumhurbaşkanımız için sarfettiği “Meşruiyetini yitirmiş cunta başı” gibi hakaretamiz sözler Cumhurbaşkanımıza benim gibi oy veren milyonlarca vatandaşın… — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) April 6, 2025

Öte yandan Metiner, bir diğer yaptığı paylaşımda, CHP’yi sert ifadelerle hedef aldı. Metiner, yaptığı paylaşımda,

“Cunta eşittir CHP

Darbe eşittir CHP

CHP eşittir siyasi şer üssü” ifadelerini kullandı.