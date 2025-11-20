Yüzyıllardır geleneksel tıbbın önemli bir parçası olan ve Türk mutfak kültüründen eksik olmayan çörek otunun (Nigella sativa), modern bilim dünyasında da hak ettiği yeri kazandığı anlaşıldı.

Baharat olarak kullanılmasının ötesinde, bu küçük siyah tohumların kalp ve damar sağlığı için hayati faydalar sunduğu, önde gelen yabancı bilim insanlarınca ifade edildi.

Japonya'daki Osaka Metropolitan Üniversitesi'nin çığır açan yeni araştırması, günde yalnızca bir kaşık çörek otu tüketiminin kolesterol seviyelerinde çarpıcı düşüşler sağladığını ortaya koydu.

JAPONYA'DAN ÇIĞIR AÇAN ARAŞTIRMA: KOLESTEROL VE YAĞ HÜCRELERİ BLOKLANDI

Japonya'nın önde gelen bilim kurumlarından Osaka Metropolitan Üniversitesi'nde görevli olan bir araştırma ekibi, çörek otunun obezite ve yüksek kolesterolle mücadeledeki potansiyelini inceleyen geniş kapsamlı bir klinik çalışma yürüttü.

Çalışma sonuçlarına göre, sekiz hafta boyunca günde 5 gram (yaklaşık bir yemek kaşığı) çörek otu tozu tüketen katılımcıların kan yağları profillerinde ciddi iyileşmeler kaydedildi.

"Kötü" kolesterol olarak bilinen LDL ve trigliserit seviyelerinde kayda değer düşüşler gözlemlendi.

Buna ek olarak, "iyi" kolesterol olan HDL seviyelerinde ise artış gerçekleştiği belirtildi.

Araştırma ekibine liderlik eden Doçent Akiko Kojima-Yuasa, bu sonuçlar karşısında duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Bu çalışma, çörek otunun obeziteyi ve yaşam tarzıyla ilişkili hastalıkları önlemede işlevsel bir gıda olarak kullanılabileceğini güçlü bir şekilde düşündürdü. İnsan denemesinde, çörek otunun kan lipitlerini düşürücü, gözle görülür etkisini kapsamlı bir şekilde kanıtlaması bizi çok sevindirdi."

Ayrıca laboratuvar deneylerinde, çörek otu özünün yağ hücrelerinin oluşumunu ve olgunlaşmasını (adipogenez) engellediği de tespit edildi. Bu durum, tohumun sadece kolesterolü düşürmekle kalmayıp, obezite riskini de azaltma potansiyelini gösterdi.

UZMANLARDAN DESTEK: ANTİ-İNFLAMATUAR GÜÇ

Çörek otunun sağlık faydalarına dikkat çeken tek isim Japon bilim insanları olmadı. Birçok uluslararası uzman da bu kadim bitkinin özellikle antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklerinin altını çizdi.

Integratif Tıp alanının dünyaca ünlü ismi Dr. Andrew Weil, çörek otunun güçlü anti-inflamatuar etkilerine sahip olduğunu vurguladı.

Dr. Weil, çörek otu yağı takviyesinin, Hashimoto tiroiditi gibi otoimmün hastalıkları olan hastalarda antikor seviyelerini düşürdüğünü gösteren randomize, plasebo kontrollü bir çalışmanın sonuçlarına atıfta bulundu. Bu, çörek otunun kalp sağlığı üzerindeki dolaylı olumlu etkisine de işaret eden bir bilgi olarak kayıtlara geçti.

Farmakoloji uzmanı Dr. Mona Al-Ahmad da yaptığı sistematik derlemede, çörek otunun ana biyoaktif bileşeni olan timokinonun (thymoquinone) anti-inflamatuar, anti-histaminik ve anti-mikrobiyal özelliklere sahip olduğunu ve bu sayede kronik inflamatuar durumların hafifletilmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Kalp hastalıklarının temelinde genellikle kronik inflamasyonun yattığı düşünüldüğünde, çörek otunun bu özelliği sağlık üzerindeki kapsamlı etkisini gözler önüne serdi.

Bilim dünyası, yüzyıllardır kullanılan bu geleneksel baharatın kalp sağlığı ve metabolizma üzerinde sunduğu faydaları doğrulamış oldu.

Uzmanlar, günde bir kaşık çörek otu tüketiminin, yaşam tarzıyla ilişkili hastalıkların önlenmesinde önemli bir rol oynayabileceği görüşünde birleşti.