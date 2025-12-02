Avustralya’da ortaya çıkarak influenza A alt tiplerinden biri olan ‘H3N2’ virüsü, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, klasik gribe göre daha hızlı yayılabilen ve bazı risk gruplarında daha ağır semptomlara yol açabilen virüse karşı vatandaşları uyardı.

Prof. Dr. Özlü, H3N2 virüsünün bilinen influenza A'nın tipik grip virüsü olduğunu vurgulayarak virüsün alt tiplemesi yapıldığında farklı noktalarda 7’ye yakın mutasyon geçirdiğini ifade etti. Virüsün bulaştırıcılık hızının normal grip virüsüne göre daha fazla olduğunu aktaran Özlü "Bu virüs Kuzey Yarım Küre’ye geçti. Japonya’da ve İngiltere’de vakaların büyük bir kısmının H3N2 virüsüne bağlı olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Bu salgının normal grip virüsüne göre daha hızlı yayılarak daha fazla kişiye yayılacağı konusunda öngörüler var. Henüz ağır bir hastalık tablosuna yön açtığı konusunda bilgi yok ama bulaşma hızının arttığı yönünde bilgiler var" dedi.

‘ÜLKEMİZE GELMESİ ZAMAN ALMAYACAK’

Risk gruplarının aşılanması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, 'H3N2' virüsünün yakın zamanda Türkiye’de de görülme olasılığının yüksek olduğunu kaydetti. Özellikle 5 yaş altında ve 50 yaş üzerinde grip virüslerinin ağır seyrettiğini komplike ve ölümcül olabildiğini ifade eden Özlü, yaşlı, kronik rahatsızlığı olanlar, bebek ve çocukların iyi korunması gerektiğini hatırlattı. Var olan grip aşılarının bu virüse karşı kısmen koruyucu olduğunu vurlayan Özlü "Bu geçirdiği mutasyonlar aşıların etkisini de kısmen zayıflattı. Mevcut aşılara rağmen hasta olma potansiyeli yine var. Grip aşısı olanların ağır bir hastalık geçirmediği yönünde de bilgiler var. Aşılanmış olanlar yine daha iyi korunmuş olacaklar. Risk gruplarından hala aşılanmamış olanlar varsa aşılanabilirler. Ülkemizde influenza salgını başlamış değil ama Avrupa’da sık görülüyor. Ülkemize gelmesi çok zaman almayacak. Önümüzdeki günlerde böyle bir salgın ülkemizde de başlayacak" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özlü, virüsün gribal enfeksiyon belirtileriyle benzer olduğunu ifade ederek, aşılanma dışında da bu tür bir salgın riskini yönetmek için hasta olan kişilerin sosyal alanlara çıkmaması, evde istirahat etmesi, maske kullanması ve hijyene dikkat etmesi gerektiğini duyurdu.

Avrupa’da izole edilen vakaların büyük bir çoğunluğunun ‘H3N2’ virüsü kaptığını açıklayan Özlü Türkiye'nin Avrupa ile olan iletişiminin çok yoğun olduğuna dikkat çekerek önümüzdeki günlerde Türkiye’de böyle bir virüsün izole olasılığının çok yüksek olduğunu açıkladı.

"Virüse karşı korunmak, solunum yolu viral enfeksiyonlarına karşı korunmakla benzerdir" diyen Özlü, sağlam kişilerin kendisini koruması için hasta kişilerle teması kesmesi gerektiğini belirtti.

Özlü açıklamasına şöyle devam etti:

"Çevrenizdekiler gribal bir enfeksiyon geçiriyorsa ateşi varsa burnu akıyorsa ve öksürüyorsa mesafeyi korumanı gerekir. Belirtileri de aslında diğer viral enfeksiyonlarla benzerdir. Ateş, burun akıntısı, hapşırma, geniz akıntısı, vücutta halsizlik, kırgınlık ve baş ağrıları gibi belirtiler seyrediyor”