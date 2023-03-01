Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Türkiye pazarına giriyor

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan BYD, uygun fiyatlı modelleriyle Türkiye pazarına giriyor.

Dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD (Build Your Dreams) ve ALJ Türkiye, elektrikli binek ve ticari modellerinin Türkiye distribütörlüğü için el sıkıştı. 14 yıldır Toyota, 2016’dan bu yana Lexus’un Türkiye distribütörlük faaliyetlerini yürüten şirket, bu anlaşma sayesinde BYD markasının yenilikçi ve çevre dostu elektrikli araçlarının satış ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirecek.

Şu ana kadar global olarak 3,5 milyondan fazla araç satışına ulaşan BYD, özellikle de “blade batarya” teknolojisiyle öncü rol oynuyor.

BYD Avrupa Genel Müdürü ve BYD Uluslararası İşbirliği Bölümü Başkanı Michael Shu, BYD’nin yüksek teknolojiye sahip ürün yelpazesini, Türk tüketicilerinin beğenisine sunacak olmaktan büyük bir heyecan duyduklarını belirterek, “Türkiye pazarının potansiyeline inanıyoruz ve dünya lideri teknolojilerine sahip BYD modellerini, otomotiv sektöründe başarılı sonuçlara imza atan ALJ Türkiye ile koordinasyon içerisinde sunacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.” dedi.

“TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ BİR KONUMA SAHİP OLACAK”

ALJ Türkiye Başkanı ve CEO’su Ali Haydar Bozkurt ise, son 25 yıldır Türkiye otomotiv sektörüne önemli yatırımlar yapan ALJ Türkiye’nin BYD distribütörlüğüyle yeni bir yatırıma daha imza attığını belirterek, “ALJ Türkiye olarak dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD’nin son elektrikli teknolojisine sahip modellerini Türkiye pazarına ilk kez sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.ALJ’nin otomotiv distribütörlüğü konusundaki köklü deneyimi ve yüksek itibarı, BYD markasının da Türkiye pazarında önemli bir konuma sahip olmasına büyük katkı sağlayacak. BYD’nin elektrikli modellerinin, Türkiye’deki otomobil tutkunları tarafından büyük beğeni toplayacağından eminiz” dedi.