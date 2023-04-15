Dünyanın en çok çay tüketilen ülkesinde Çaykur dibi gördü! Dev zarara rağmen yönetim kuruluna servet ödendi

ÇAYKUR 05 Şubat 2017 tarihinde Türkiye Varlık Fonu'na devredilmişti. Bu tarih itibarıyla hemen her yıl yüz milyonlarca lira zarar eden ÇAYKUR, 2022'de 60,2 milyon TL kâr açıkladı ancak yine de mali durumunu toplayamadı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; AKP’liler tarafından yönetilen kurumun geçmiş yıllardan kaynaklanan zarar toplamının 2,8 milyar TL’ye, banka borçlarının ise 4,8 milyar TL’ye ulaştığı ortaya çıktı.

Bir yılda kişi başına ortalama 3,15 kg çay tükettiği Türkiye, dünya genelinde en çok çay tüketen nüfusa sahip ülkedir. Dünyanın en çok çay tüketilenn ülkesi olan Türkiye'de liyakatsiz görevlendirmeler ve kötü yönetim nedeniyle Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün mali yapısı (ÇAYKUR), altüst oldu.

Türkiye Varlık Fonu’na devredildiği 2017 yılından sonra hemen her yıl yüz milyonlarca liralık zarar açıklayan kurumu 2022'deki 60 milyon 271 bin 997 TL’lik dönem kârı da toparlayamadı. ÇAYKUR’un içinde bulunduğu batak 2022 yılına ait mali raporlar ile gözler önüne serildi.

Genel müdürlüğünü AKP Rize İl Başkanı İshak Alim’in kardeşi Ziya Alim’in yaptığı, AKP’li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile eski AKP Rize Milletvekili Hikmet Ayar’ın ise yönetim kurulunda bulunduğu ÇAYKUR’un 2023 yılı sonrasındaki zararı dudak uçuklattı. Varlık Fonu'na devredildikten sonra 2021'e kadar sürekli olarak zarar açıklayan ÇAYKUR'un toplam zararı 2022 yılının sonunda 2 milyar 838 milyon 92 bin TL’yı buldu.

BÜYÜK BÖLÜMÜ AKP'LİLERDEN OLUŞAN YÖNETİCİLERE MENFAAT

2022 yılı dönem kârı 60,2 milyon TL olsa da toplam zararı 2,8 milyar TL’ye ulaşan ÇAYKUR’un, büyük bölümü AKP'lilerden oluşan yönetim kurulu üyelerine ödediği ücretin ise artması dikkat çekti. 2021 yılında beş kişilik yönetim kurulu üyelerine 1,3 milyon TL’lik ücret ve menfaat ödemesi yapılan kurumda, 2022 yılında altı kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemeler toplamı 2,3 milyon TL’ye fırladı.

ÇAYKUR'un, tamamı bankalara olan kredilerden kaynaklanan borçlarının da toplam 4 milyar 851 milyon 500 bin TL ile ifade edildi.

ÇAYKUR ALAŞAĞI

2017 yılı itibarıyla ilk kez 2022 yılında kâr eden ÇAYKUR'un 2017-2021 dönemindeki dönem zararları ise şu şekilde:



BANKALARA GÖRE MİLYARLIK KREDİ BORCU

ÇAYKUR’un mali borçlarının bankalara göre dağılımı ise şu şekilde:

*Vakıflar Bankası: 1 milyar 545 milyon TL

*Ziraat Bankası: 2 milyar 499 milyon TL

*Ziraat Katılım Bankası: 200 milyon TL

*Halk Bankası: 597 milyon 100 bin TL

