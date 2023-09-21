Dünyanın en eski ahşabı keşfedildi

Zambiya’da arkeolojik kazı gerçekleştiren uzmanlar yaklaşık 500 bin yıllık kütükler buldu.

Dünyanın en eski ahşabı keşfedildi

Nature dergisinde yayımlanan makaleye göre, Liverpool Üniversitesinden bilim adamları, Zambiya'daki Kalambo Nehri'nin kıyısında antik yontulmuş kütükler keşfetti.

476 bin yıl öncesine dayandığı tespit edilen kütüklerin yanı sıra sivri ahşap sopalar da bulundu.

Kütüklerin yüksek bir yer inşa etmekte ya da barınak yapımında kullanıldığı tahmin edilirken, keşfin insanlığın ilk dönemine ait tarihi anlayışı bütünüyle değiştirebileceği belirtildi.

Bulunan tahta parçalarının üzerindeki taş aletlerle yapılmış çentikler dikkati çekerken, şimdiye kadar bulunan en eski tahta gereçlerin ateş çıkarma ya da kazma için kullanılan araçlar olduğu aktarıldı.

2000'li yıllardan bu yana Kalambo Şelaleleri'ndeki arkeolojik alanda araştırmalar yapan Liverpool Üniversitesinden Larry Barham ve ekibi, bölgede taş kalıntılar arıyordu.

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