Dünyanın en güçlü pasaportunun hangi ülkede olduğu belli oldu. Türkiye 93. sırada

Tüm dünyada seyahat özgürlüğünü ölçen VisaGuide.World, 199 ülke içinde en güçlü pasaportlara sahip ülkeleri sıraladı. Elektronik vize, küresel mobilite gibi etmenlerin değerlendirildiği sıralamada Türkiye’nin de ne durumda olduğu ortaya çıktı.

EN GÜÇLÜSÜ SİNGAPUR

Yapılan araştırmalar sonucunda dünyanın en güçlü pasaportunun Singapur’da olduğu tespit edildi. Singapur’un vizesiz seyahat edebileceği ülkeler sayısının yüksek olmasından dolayı birinci sırada yer aldığı belirtildi. Bununla beraber listenin ikinci sırasında İspanya, üçüncü sırada Fransa, dördüncü sırada İtalya ve beşinci sırada ise Macaristan kendisine yer buldu.

Singapur İspanya Fransa İtalya Macaristan

PEKİ TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Dünyanın en güçlü pasaportlarının sıralaması açıklanırken tüm gözler Türkiye’nin listede kendisine kaçıncı sırada yer bulduğunu aradı. Daha önce 111’inci sırada kendisine yer bulan Türkiye bu sene 93’üncü sırada yer aldı.