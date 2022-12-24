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Dünyanın en mutlu ülkesi Norveç hakkında duyunca şaşıracağınız bilgiler. Herkesin hayalini Norveçliler yaşıyor.

Dünyanın en mutlu ülkesi unvanına sahip Norveç ile ilgili daha önce duymadığınız ilginç bilgiler. İşte detaylar…

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 09:30
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Dünyanın en mutlu ülkesi Norveç hakkında duyunca şaşıracağınız bilgiler. Herkesin hayalini Norveçliler yaşıyor.

Dünyanın en mutlu ülkesi Norveç hakkında duyunca şaşıracağınız bilgiler. Herkesin hayalini Norveçliler yaşıyor.
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Norveç, Avrupa'nın kuzeyinde yer alan Rusya, İsveç ve Finlandiya ile komşu bir ülkedir. Norveç, Avrupa kıtasının İskandinav yarımadasının kuzeyinde yer almaktadır.

Norveç ismi yerel dilde Kuzey Yolu anlamına gelmektedir. Aynı zamanda küresel ısınmadan en az etkilenen ülke de Norveç .

Suç oranı en düşük ülkelerden biri olan Norveç, dünyanın en lüks hapishanelerine sahip.

Her mahkumun kendi odası konforlu bir yatağı tuvaleti banyosu ve internete girme hakkı var.

Özel spor salonu ve çeşitli aktivite alanları da bulunur.

Norveç’te kitap yazmaya karar verirseniz en büyük destekçiniz devlet oluyor.

Devlet; kitabınızdan tam bin adet satın alıp dünyadaki ülkelere gönderiyor. Bu sayede hem işiniz hem de dünyaya açılmış oluyorsunuz.

Norveç’te evsiz olmak ya da sokakta yaşamak yasak.

Eğer işiniz, paranız ve eviniz yoksa devlet size bir ev ayarlayıp yiyecek ve içecek masraflarınızı da karşılamak zorunda.

Norveç’te çalışma saati günde 6-7 saat arasındadır. Saatlik çalışma ücreti en düşük işçi maaşının 3500 Euro civarında olduğunu göstermektedir.

Dünyanın en temiz havası Norveç’teki Svalbard adasında.

Adaya ilk inildiğinde baş dönmesi ve burun kanaması yaşanabiliyor.

En güzel somon balıkları Norveç’te yetişmektedir. Norveç Somonu’nun sayısız faydası var. Ayrıca Japonlara Somom balığından Sushi yapmayı Norveçliler öğrettiği biliniyor.

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Gencosman
24.12.2022 09:50
Orada doğmak varmış şanslı insanlar bizim gibi cehennem köleleri değiller...norveçi yönetenler evliyamı acaba....helal olsun....  
 
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