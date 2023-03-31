Güneş patlamasının videosu paylaşıldı. Son günlerin en güçlüsüydü. Dünya'yı etkiledi

Geçtiğimiz günler Dünya'yı da beraberinde etkileyen bir Güneş patlaması meydana geldi. Bu olay, gezegenimizin güneşli bölümünde bazı sınırlı ve geçici radyo parazitlerine ve yer yer elektrik kesintilerine neden oldu.

Bahsi edilen patlama A, B, C, M veya X sınıflarına ayıran logaritmik sınıflandırmaya göre en güçlü patlama sınıfı olan X sınıfında yer alıyor.

Bu patlama oldukça büyük olsa da, bu güneş döngüsünde, özellikle son birkaç ayda gördüğümüz en güçlü patlamalardan biri değil.

Güneş, aktivitesinin maksimumuna doğru hareket ettiğinden dolayı yaşanan patlama artışı beklenen bir durum olarak tanımlandı. Ancak Güneş'in tamamen “uyandığı” kabul edilse bile, son birkaç ay modellerin tahmin ettiğinden çok daha aktif geçti.

Yeni patlama, NASA'nın Güneş'i sürekli izleyen Solar Dynamics Gözlemevi tarafından görüntülendi ve paylaşıldı.