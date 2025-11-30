Türkiye'de yüksek enflasyon nedeniyle düşen alım gücü vatandaşı ikinci el ürüne itti. Ekonomik kriz nedeniyle büyüyen ikinci el piyasasında bozulan piyasa algısı nedeniyle fiyatlar sıfır fiyatlarını geçti.

İkinci el satış platformu sahibinden.com’un KONDA ile yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’de neredeyse her iki kişiden biri ikinci el alışverişe yöneliyor. İkinci el alışverişe ise en çok yönelen kesim de özellikle büyükşehirlerde yaşayan, eğitimli kesim olarak ortaya çıkıyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre, ikinci elde, lüks olan bazı markaların ürünlerinin sıfır fiyatlarıyla yarışması ise dikkat çekiyor. Eski sezon ya da yıpranmış ürünlerde de sıfıra yakın fiyatlamalar görülürken, görece daha “az kullanılmış ürünlerin” fiyatlarının yer yer sıfır fiyatları aştığı da görülüyor.

SIFIR ÜRÜN 2 MİLYON İKİNCİ EL 3 MİLYON

Dünyaca ünlü markanın saati resmi sitesinde 2 milyon 750 bin TL satılırken, ikinci el fiyatının 3 milyon 500 bin TL olduğu görülüyor.

İNDİRİME RAĞMEN İKİNCİ EL ÖNDE

Dünyaca ünlü markaların ayakkabılarında da aynı fiyatlama bozukluğu görülüyor. Bir topuklu ayakkabılarında sıfır fiyatı resmi sitede 66 bin 950 TL'den indirimle 46 bin 865 TL’ye düşerken, ikinci elde aynı ayakkabının fiyatı 54 bin 950 TL olarak görülüyor.

Üst segment olan başka bir markanın hafif kirletilmiş görüntüsü veren spor ayakkabılarında da sıfır fiyat, ikinci el ayakkabı fiyatından 50 TL daha aşağıda kalıyor.