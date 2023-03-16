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"Dur" ihtarına uymayan midibüs şoförü İstanbul caddelerini birbirine kattı

Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait özel halk midibüsü yol üzerindeki otomobillere çarpıp yoluna devam etti. Trafik polislerinin takip ettiği midibüsün Şişli'de önü kesildi. "Dur" ihtarına aldırış etmeyen şoför Bahçelievler'de yakalandı. Midibüs şoförü gözaltına alındı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 06:22
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"Dur" ihtarına uymayan midibüs şoförü İstanbul caddelerini birbirine kattı

''Dur'' ihtarına uymayan midibüs şoförü İstanbul caddelerini birbirine kattı
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Olay gece saatlerinde Pendik, D-100 Kara Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait özel halk midibüsünü kullanan Erhan Yöndemir isimli şoför Pendik D-100 Kara Yolu'nda giderken henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde giden otomobillere çarptıktan sonra yoluna devam etti. Otomobilleri hasar alan sürücüler durumu polis ekiplerine haber verirken kaçan midibüsü takip etti. Sürücülerin ihbarı üzerine trafik polisleri Yöndemir'in kullandığı midibüsü durdurmak için takibe aldı. Trafik polislerinin 'Dur' ihtarını görmezden gelen şoför 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoluna devam etti. Özel halk midibüsünün D-100 Kara Yolu Okmeydanı mevkiinde önü kesildi.

POLİS EKİPLERİ UYARI ATEŞİNDE BULUNDU

Polis ekipleri önünü kestiği midibüs şoförüne tekrar 'Dur' ihtarında bulunmasına rağmen Yöndemir, önündeki araçlara çarparak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri midibüs şoförünün durması için havaya uyarı ateşinde bulundu.

POLİS OTOMOBİLİNE ÇARPARAK DURDU

Polis ekiplerinden kaçan midibüs şoförü Yöndemir D-100 Kara Yolu'ndan ayrılarak Bahçelievler istikametine yöneldi. Bahçelievler Fetih Caddesi'ne giriş yaptığı sırada polis ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu. Özel halk midibüsü polis aracına çarparak durdu. Polis ekipleri midibüste bulunan sürücü Erhan Yöndemir'i araçtan indirerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan Yöndemir ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri özel halk midibüsünde inceleme yaptı. Polisten kaçan Yöndemir'in kullandığı midibüsün lastiğinin parçalandığı görüldü. Polisten kaçan midibüs şoförünün çok sayıda otomobile çarparak hasar verdiği öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından özel halk midibüsü çekici yardımıyla otoparka çekildi. (İHA)

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