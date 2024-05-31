Durmadan yanan gezegenin gerçek olmadığı ortaya çıktı

Gökbilimciler, 40 Eridani A adlı yıldızın etrafında bir gezegen keşfettiklerini açıkladılar. Bu gezegen, Uzay Yolu'nun ünlü karakteri Mr. Spock'ın gezegenine adı verilen Vulkan olarak biliniyordu. Ancak son verilere göre, Vulkan adlı gezegenin varlığı doğrulanamadı.

Keşif, gezegenin yıldızın etrafındaki yörüngesinin radyal hızındaki değişimlerden kaynaklanan sinyallerle yapıldı. Ancak bu değişimlerin, yıldızın kendi etrafında dönüşünden kaynaklanan yüzey hareketliliğinden mi yoksa bir gezegenin çekim kuvvetinden mi kaynaklandığı tam olarak belirlenemedi.

40 Eridani A (ya da HD 26965), 42 günlük bir yörüngeye sahip olması gereken bir gezegen nedeniyle oluşabilecek radyal hız değişimlerine benzer değişimler gösterdi. Ancak yapılan araştırmalar, bu değişimlerin yıldızın yüzeyindeki hareketlilikten kaynaklanabileceğini gösterdi.

Dartmouth College'dan gökbilimci Abigail Burrows'un yönettiği bir araştırma ekibi, radyal hızı daha hassas bir şekilde ölçebilen yeni cihazlar kullandı. Yapılan ölçümler, yıldızın atmosferindeki farklı katmanlardaki ışık değişimlerinin, gezegenin varlığına işaret eden sinyallerden farklı olduğunu ortaya koydu.