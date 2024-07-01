Dursun Özbek dişini gösterdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dursun Özbek dişini gösterdi

Galatasaray'da Zaniolo krizi büyürken Dursun Özbek'ten çok sert açıklama geldi.

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun geleceği konusundaki belirsizlik sürüyor. Kiralık dönemi sona eren ve takıma dönen Zaniolo, İtalya'ya dönme niyetini gösterdi.

Sosyal medyada Galatasaray içeriklerini silip, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'yu takip etmeye başlamasıyla bu niyetini daha da açık etti.

ÖZBEK ESTİ GÜRLEDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Zaniolo'nun bu davranışlarının menajerlerin etkisiyle yapıldığını anladığını ifade etti. Özbek, transfer pazarlıklarında net bir tutum sergileyerek, "Kimse bizi masada zor durumda bırakamaz.

Zaniolo için bonuslar hariç 20 milyon Euro istiyoruz ve bu rakamın altında bir teklif kabul edilmeyecek. Gerekli teklif gelmezse, sözleşmesi gereği oyuncu takımda kalmaya devam edecek." dedi.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de ayrılmak istediğini dile getiren 24 yaşındaki İtalyan futbolcu, Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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