Dursun Özbek'ten TFF'ye tehdit gibi gönderme: Bundan sonra TFF düşünsün

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin 1959'dan önceki şampiyonluklar için kurduğu komisyona ağır sözler...

Dursun Özbek'ten TFF'ye tehdit gibi gönderme: Bundan sonra TFF düşünsün

Başkanı Dursun Özbek, Avusturya kampında TFF'ye yönelik ağır sözler söyledi.

TFF’nin 1959 öncesi şampiyonluklar için komisyon kurma kararına adeta isyan eden Özbek gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

İşte Özbek'in o sözleri:

Bence bunun değerlendirilecek hiçbir tarafı yok. Neden yok, bu karar Milli Lig kurulduktan sonra alınan bu karar, bugüne kadar hiç kimsenin aklına gelmemiş, hiçbir federasyonun aklına gelmemiş komisyon kurup inceleyelim. O zaman olayı inceleyenler, şampiyonlukları inceleyenler hiç mi bilgi sahibi değildi? Onların görüşlerinin hiç mi önemi yok? 50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar.

"İFLAS EDEN TÜCCAR GİBİ"

Bunu şöyle algılıyorum, bu kararı verenler, geçmişte bu şampiyonlukların nasıl hesaplanacağını söyleyenler, yine federasyon yetkileri. Onların bilgisine hiç mi saygı yok? Neyi inceleyeceğiz? Bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış, ona benziyor.

"HERKES TFF'NİN ÖNÜNE GİDECEK"

Geçmişte alınan bu karara tahkim incelemiş, karar vermiş. Tahkim kararları geri dönülmez. Ona da saygı duymuyoruz. Aklına gelen herkes federasyonun önüne gidecek şimdi. O zaman federasyon ne işe yarıyor?. Geçmişte bu kararı alan TFF’nin yetkilileri değil miydi? Onlar konuyu incelemedi mi, bugün tekrar incelemeye gerek duyuldu.

"BUNDAN SONRA TFF DÜŞÜNSÜN"

Federasyonun bu kararının yanlış ve hatalı olduğu tartışmasız. Yani çok yanlış bir karar. Bazı şeylerin önünü açacak. Yarın birisinin aklına bir şey gelecek, komisyon kuralım inceleyelim diyecek. Federasyona tarafından karar verilmiş, Tahkim tarafından karar verilmiş. Bunları nasıl yok sayıyorsun? Söylenecek çok şey var ama yeni bir sezona başlıyoruz. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Bundan sonra TFF düşünsün. Bu olayın ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu, geçmişteki çalışmalara nasıl ihanet içindeler onlar kendileri görsünler.

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