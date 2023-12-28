Duş alırken kör olabilir hatta ölebilirsiniz

Lensle duş almak körlük nedeni mi? İşte o sorunun yanıtı...

Kontak lens kullanırken çok dikkat edilmesi şart. Özellikle duş alırken. Çünkü acanthamoeba keratitis adlı ciddi bir zararı var. Uzmanlar duşa girerken kontakt lensinizi çıkarındiye uyarı yapıyor. Çünkü Acanthamoeba keratitis, körlüğe neden olabiliyor, nadir görülse de öldüren bir enfeksiyon türü.

GÖZE KİRLİ SU DEĞMEMELİ

Acanthamoeba direkt zarar vermiyor. Fakat amip korneayı enfekte ettiğinde zararı başlıyor.



LENS KULLANICILARI DİKKAT

Acanthamoeba keratitis, korneayı etkileyen çok ağrılı bir rahatsızlık. Çünkü serbest yaşayan bir amip. Musluk suyu, kanalizasyon sistemleri, toprak, yüzme havuzları, jakuziler ve saunalar gibi kaynaklarda hayat buluyor. Göze bulaştığında kimi zaman kornea nakli bile gerekebiliyor.