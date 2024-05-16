Düşen yıldırım korkuttu

Kaynak: İHA
Düşen yıldırım korkuttu
Kars'ta olumsuz hava koşulları bugün de etkisini sürdürdü. Bölge genelinde yer yer kar yağışı görülürken, sık sık gök gürültüsü sesleri yankılandı.

Kars merkeze bağlı Ağadeve köyünde, vatandaşlar meradaki hayvanlarını kontrol etmek üzere araziye gitti. Şiddetli yağış altında çoban barakasına sığınan köylüler, çay içerek sohbet ediyordu. Ancak saniyeler içinde yaşayacakları korkudan habersizdiler. Bir anda barakanın hemen yanına düşen yıldırım, herkesi şoke etti.

Yaklaşık 1 metre önlerine düşen yıldırım anı, o sırada kayıtta olan cep telefonu kameralarına yansıdı. Yıldırım ve ardından gelen gök gürültüsü, vatandaşları büyük bir korkuya sevk etti. Facianın eşiğinden dönen köylüler, yaşadıkları korkuyu tekbir getirerek atlatmaya çalıştı.

Olay, köyde endişe ve paniğe yol açarken, vatandaşlar uzun süre bu olayı unutamayacaklarını belirtti. Kars genelinde devam eden kötü hava koşullarının etkisi altındaki köylüler, benzer olayların tekrarlanmaması için dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

aw205652-01.jpg

Son Haberler
Yasa dışı bahis operasyonunda 24 gözaltı Yerel Haberler
Yasa dışı bahis operasyonunda 24 gözaltı
Kobani davasında karar açıklandı. Kim ne ceza aldı Gündem
Kobani davasında karar açıklandı. Kim ne ceza aldı
Motosikletle otomobil çarpıştı. 1 ağır yaralı Gündem
Motosikletle otomobil çarpıştı. 1 ağır yaralı
19 Mayıs’ta Antalya’da ulaşım ücretsiz olacak Yerel Haberler
19 Mayıs’ta Antalya’da ulaşım ücretsiz olacak
Edirne’de tarihi eser operasyonu Gündem
Edirne’de tarihi eser operasyonu
Burdur’da kafedeki yangın hasara neden oldu Gündem
Burdur’da kafedeki yangın hasara neden oldu
Kur Korumalı Mevduatta dikkat çeken düşüş Ekonomi
Kur Korumalı Mevduatta dikkat çeken düşüş