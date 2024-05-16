Düşen yıldırım korkuttu

Kars merkeze bağlı Ağadeve köyünde, vatandaşlar meradaki hayvanlarını kontrol etmek üzere araziye gitti. Şiddetli yağış altında çoban barakasına sığınan köylüler, çay içerek sohbet ediyordu. Ancak saniyeler içinde yaşayacakları korkudan habersizdiler. Bir anda barakanın hemen yanına düşen yıldırım, herkesi şoke etti.

Yaklaşık 1 metre önlerine düşen yıldırım anı, o sırada kayıtta olan cep telefonu kameralarına yansıdı. Yıldırım ve ardından gelen gök gürültüsü, vatandaşları büyük bir korkuya sevk etti. Facianın eşiğinden dönen köylüler, yaşadıkları korkuyu tekbir getirerek atlatmaya çalıştı.

Olay, köyde endişe ve paniğe yol açarken, vatandaşlar uzun süre bu olayı unutamayacaklarını belirtti. Kars genelinde devam eden kötü hava koşullarının etkisi altındaki köylüler, benzer olayların tekrarlanmaması için dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.