Düzce'de 2 milyon adet dolu makaron ele geçirildi

Düzce'de polisin durdurup arama yaptığı bir TIR'da kaçak tütünle doldurulmuş 2 milyon adet makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. TIR'a, daha önce de kaçakçılıkta kullanıldığı için el konuldu.

KAYNAK: DHA
Düzce'de 2 milyon adet dolu makaron ele geçirildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; daha önce kaçakçılık suçundan yakalanarak el konulan ve sahibine teslim edilen Tarık K. yönetimindeki 31 ACR 87 plakalı TIR takibe alındı.

KAYNAŞLI MEVKİİNDE DURDURULDU

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR'ı Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı mevkisinde durdurdu.

TIR'da yapılan aramalarda kaçak tütünle doldurulmuş 2 milyon adet makaron sigara ele geçirildi. TIR sürücüsü Tarık K. gözaltına alındı. TIR'a ise el konuldu.

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