Düzce’de kamyon dehşeti: Önce çarptı sonra üstlerine devrildi

Düzce’de 2 otomobile çarptıktan sonra park halindeki 3 aracın üzerine devrilen hafriyat kamyonunun şoförü Yalçın Atasever, yaralandı.

KAYNAK: DHA
Düzce’de kamyon dehşeti: Önce çarptı sonra üstlerine devrildi

Kaza, saat 16.00 sıralarında Düzce Üniversitesi'nin fen-edebiyat ve işletme fakültelerinin önünde meydana geldi. Doğal gaz hattı çalışmalarında kullanılan Yalçın Atasever idaresindeki 81 DJ 275 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu, şoförün geri manevra yaptığı sırada park halindeki 2 otomobile çarptı. Kontrolden çıkan kamyon, daha sonra park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Toplamda 5 otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada, kamyon şoförü hafif yaralandı. Yaralı şoför, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hasar gören araçlar, çekicilerle bölgeden kaldırıldı.

kamyon-2-otomobile-carpip-3-aracin-uzerine-devrildi-sofor-yaralandi-yenicag.jpg

kamyon-2-otomobile-carpip-3-aracin-uzerine-devrildi-sofor-yaralandi-yenicag1.jpg

kamyon-2-otomobile-carpip-3-aracin-uzerine-devrildi-sofor-yaralandi-yenicag2.jpg

kamyon-2-otomobile-carpip-3-aracin-uzerine-devrildi-sofor-yaralandi-yenicag5.jpg

kamyon-2-otomobile-carpip-3-aracin-uzerine-devrildi-sofor-yaralandi-yenicag6.jpg

kamyon-2-otomobile-carpip-3-aracin-uzerine-devrildi-sofor-yaralandi-yenicag7.jpg

kamyon-2-otomobile-carpip-3-aracin-uzerine-devrildi-sofor-yaralandi-yenicag7.jpg

kamyon-2-otomobile-carpip-3-aracin-uzerine-devrildi-sofor-yaralandi-yenicag8.jpg

kamyon-2-otomobile-carpip-3-aracin-uzerine-devrildi-sofor-yaralandi-yenicag9.jpg

kamyon-2-otomobile-carpip-3-aracin-uzerine-devrildi-sofor-yaralandi-yenicag10.jpg

İlgili Haberler
Beton kamyonu anne kızın üzerinden geçti. Göz göre göre korkunç kaza
Sakarya'da 2 TIR ile 2 kamyonun karıştığı zincirleme kaza: D-650 trafiğe kapandı
Sakarya'da 2 TIR ile 2 kamyonun karıştığı zincirleme kaza: D-650 trafiğe kapandı
Kamyona binmek isterken canından oldu. Halde korkunç kaza kamerada
Çöp kamyonu faciaya neden oldu. Feci kazada 4 ölü 2 yaralı
Mısır'da kamyon dehşeti: 14 kişi öldü
Mısır'da kamyon dehşeti: 14 kişi öldü
Eski MasterChef yarışmacısı Pınar Tanar trafikte dehşeti yaşadı. "Kamyon şoförü beni öldürmeye çalıştı"
Öne Çıkanlar
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
Son Haberler
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı Gündem
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
İsrail Zelenskiy’i reddetti Dünya
İsrail Zelenskiy’i reddetti
Cenaze dönüşündeki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi Gündem
Cenaze dönüşündeki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
Otomobilin önüne çıkan yavru ayı kamerada Gündem
Otomobilin önüne çıkan yavru ayı kamerada
Kazada ölen mühendis, Kastamonu'da toprağa verildi Gündem
Kazada ölen mühendis, Kastamonu'da toprağa verildi
Kuntz'tan flaş Milli Takım açıklaması Spor
Kuntz'tan flaş Milli Takım açıklaması
İstanbul’da Kız İmam Hatip Lisesinde taciz iddiası Gündem
İstanbul’da Kız İmam Hatip Lisesinde taciz iddiası