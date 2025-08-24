Düzce'deki lisede skandal! Kız çocuklarını adeta yok saydılar. Laiklik karşıtı kurallar

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala Düzce'de bulunan Turgut Özal Anadolu Lisesi, okula kayıt yaptıracak olan öğrenciler için 18 maddelik kurallar listesi yayımladı.

KIZ ÇOCUKLARINA SKANDAL KURALLAR!

Kurallar arasında kız çocuğu öğrencilerine yönelik ayrımcılıklar dikkat çekti. Listeye göre kız çocuğu serviste şoförün yanına oturamayacak, arka koltukta yer olmadığı durumda ön koltuk boş olsa da gerekirse ayakta gidecek. Kantin sırasında kız çocukları, oğlan çocuklarıyla aynı sırada yer almayacak.

Düzce’de karma eğitim veren Turgut Özal Anadolu Lisesi, yeni eğitim öğretim döneminde okula kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için 18 maddelik “Öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar” başlığıyla okul kuralları hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kuralların yanı sıra okul oğlan ve kız çocukları arasında ayrımcılığa neden olacak kurallara da 18 maddelik listede yer verildi.

"KIZ ÖĞRENCİ SERVİSTE ŞOFÖR YANINA OTURAMAYACAK, GEREKİRSE AYAKTA GİDECEK"

Öğrenciler arasında ayrımcılık barındıran “kurallar” içerisinde kız erkek ilişkilerinde seviyeli davranılması, servis araçlarının ön koltuğuna her ne sebeple olursa olsun kız öğrencilerin oturtulmaması, arka tarafta yer kalmasa bile kız öğrencinin ön koltuğa oturmasına izin verilmemesi yer aldı.

"KUZENİM, KANKİM, SEKİZ YILLIK ARKADAŞIM..."

Maddeler arasında "Kız erkek ilişkilerinde seviyeli davranılacak. Bakıldığında yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek herhangi bir durumla karşılaşmak istemeyiz. Kuzenim, kankim, sekiz yıllık arkadaşım vs. gibi hiçbir gerekçe böyle bir durumda kabul edilemeyecek" ifadelerine yer verildi.

"KANTİNDE KIZ ERKEK SIRASINA DİKKAT EDİLECEK"

Öte yandan beden eğitim dersi kıyafetlerine ilişkin de kuralların yer aldığı metinde, öğrencilerin tayt giymesine de izin verilmeyeceği belirtildi. Okul kurallarında öğrencilerin kantinde nasıl hareket edeceğine ilişkin düzenlemeler de yer aldı. Buna göre kantinde kız erkek sırasına dikkat edilmesi ve öğrencilerin “kaynak” yapmaması, yapan olursa nöbetçi öğretmenlere ya da okul idaresine bu durumun bildirilmesi istendi. Bir başka maddede ise öğrencilerden “ortaokuldan kalan çocuksu davranışlara ya da şakalaşmaların dozuna” dikkat etmesi talep edildi.

ANKA Haber Ajansı, söz konusu cinsiyet ayrımcılığı içeren maddeleri okul yönetimine sordu. Okuldan yapılan açıklamada, bu maddelerin "kız ve oğlan çocuklarını korumaya" yönelik olduğu, herhangi bir ayrımcılık içermediği, bu maddelerin yaşanan sorunları engellemeye yönelik olduğu ifade edildi.