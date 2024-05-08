DÜZELTME İLANI ENDÜSTRİYEL TİP AKÜ ALIMI

4-Düzeltilen Madde ve/veya

Maddeler



:13 adet 2V 1250Ah ve 112 adet 2V 250Ah kapasiteli stasyoner OPzS (sulu tip) akülerin temini, mevcut sistemde bağlı akülerin demontajı ve yerine yeni temin edilenlerin montajı yapılıp teslim edilmesi işi

Teknik Şartname 4.2. maddesi

