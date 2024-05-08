DÜZELTME İLANI ENDÜSTRİYEL TİP AKÜ ALIMI
Yayın Tarihi:
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
|İhale Kayıt Numarası*
|:2024/546326
|1-İdarenin
|a) Adresi
|: Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar / İSTANBUL
|b) Telefon ve Faks Numarası
|: Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 10-13
|c) Elektronik Posta Adresi (varsa)
|:ambarli.ticaret@euas.gov.tr; mesut.aslan@euas.gov.tr
|2-İhale Konusu Mal Alımı İşinin
a) Adı
b) İhale Tarih / Saat
: Endüstriyel Tip Akü Alımı
:17.05.2024
|3-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı Gazete Adı ve tarihi
:Yeni Çağrı Gazetesi 28.04.2024 vve www.yenicaggazetesi.com.tr 28.04.2024
|4-Düzeltilen Madde ve/veya
Maddeler
|:13 adet 2V 1250Ah ve 112 adet 2V 250Ah kapasiteli stasyoner OPzS (sulu tip) akülerin temini, mevcut sistemde bağlı akülerin demontajı ve yerine yeni temin edilenlerin montajı yapılıp teslim edilmesi işi
Teknik Şartname 4.2. maddesi
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN02027440