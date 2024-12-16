Düzenli kahve tüketiminin demans riskini azalttığı tespit edildi

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, kahve tüketiminin sağlık üzerinde birçok fayda sağladığını gösteriyor. Almanya'da kişi başına yıllık 164 litre kahve tüketimi ile kahve, ülkenin en popüler içeceği olma özelliğine sahip. Ancak kahve sadece uyanıklığı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha ciddi sağlık sorunlarına karşı da koruyucu bir etki gösteriyor.

Tianjin Tıp Üniversitesi'nden Yuan Zhang ve ekibinin gerçekleştirdiği bir araştırma, düzenli kahve içmenin demans riskini %28 oranında azalttığını ortaya koydu. Araştırmacılar, 50-74 yaşları arasındaki 370.000'den fazla kişiyi 14 yıl süreyle izleyerek, kahve tüketiminin beyin sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi. Sonuçlar, günde 2-3 fincan kahve içenlerin, kahve tüketmeyenlere göre %32 daha düşük inme ve %28 daha düşük demans riski taşıdığını gösterdi.

KAHVE VE SAĞLIK

Kahve, yüksek miktarda antioksidan içermesi nedeniyle vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Ayrıca içerdiği kafein, zihinsel performans ve konsantrasyonu artırır. Çalışmalar, kahvenin Parkinson hastalığı riskini de azaltabileceğini düşündürüyor. Kahve içenlerde Parkinson hastalığına yakalanma oranı, içmeyenlere göre %40 daha düşük.

Fakat uzmanlar, kahve tüketiminin sağlığa olan faydalarını tam olarak anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor. Araştırmalar, kahvenin içerdiği kafein ve antioksidanların, sinir hücrelerine zarar veren faktörlere karşı koruma sağlayarak, yaşa bağlı hafıza kaybına karşı koruma sağladığını öne sürüyor.

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KAHVE TÜKETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kahve, sağlıklı bir şekilde tüketildiğinde beyin sağlığı için faydalıdır. Ancak, aşırı kahve tüketiminin zararlı olabileceği unutulmamalıdır. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), günde 400 mg'dan fazla kafein alımını önermez. Bu miktar, yaklaşık olarak dört fincan filtre kahveye denk gelmektedir. Ayrıca kahvenin aşırı sıcak içilmesi, yemek borusu kanseri riskini artırabilir.

Sonuç olarak, kahve, düzenli ve ölçülü tüketildiğinde beyin sağlığına önemli faydalar sağlayabilir. Ancak bu faydaların doğruluğunun kesinleşebilmesi için daha fazla bilimsel çalışma yapılması gerekiyor.