Düziçi Belediye Başkanlığı

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi(Açık İhale Usulü) ile 06/11/2024 Çarşamba günü Saat 14:00 de Belediye Meclis Salonunda ihale belirtilen tarih ve saatte satışı yapılacaktır.