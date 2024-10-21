Düziçi Belediye Başkanlığı
DÜZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi(Açık İhale Usulü) ile 06/11/2024 Çarşamba günü Saat 14:00 de Belediye Meclis Salonunda ihale belirtilen tarih ve saatte satışı yapılacaktır.
SIRA
NO
MEVKİİ
ADA/PARSEL
M²
MUHAMMEN BİRİM
/M² FİYATI
MUHAMMEN TOPLAM
FİYATI
İHALE TARİH VE
SAATİ
1
MERKEZ MAH.
2416 ADA
95 PARSEL
2.128,77 M²
1.800,00 ₺
3.831.786,00 ₺
06/111/2024
14:00
İhalenin yapılacağı yer:Düziçi Belediye Başkanlığı
İhale Usulü:2886 Sayılı D.İ.K.45 Md. Açık Teklif Usulü
İdarenin Adresi:Hürriyet Mah.Refik Cesur Bulvarı No:25 Düziçi/OSMANİYE
Şartname Bedeli:300.00TL(Üç Yüz Türk Lirası)
İhaleye katılmak isteyenlerin,ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları ve incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir.
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-GERÇEK KİŞİLER
a)İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdan Sureti
b)İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah Senedi
c)2886 Sayılı D.İ.K da belirtilen şekilde Geçici Teminat
d)Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortam Girişim Beyannamesi
e)Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
f)Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
g)Şartname alındı makbuzu
ğ)Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı
2-TÜZEL KİŞİLER
a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
b)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c)2886 Sayılı D.İ.K da belirtilen şekilde Geçici Teminat
d)Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortam Girişim Beyannamesi
e)Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
f)Şartname alındı makbuzu
g)Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı
#ilangovtr BASIN NO: ILN02106221