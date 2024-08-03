E-Ticaret devlerine Instagram darbesi. Kaybın boyutu endişe verici

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, bu yasağın günlük 1,9 milyar liralık bir ekonomik kayba neden olabileceğini belirtti.

Ekmekçi, yasağın özellikle KOBİ’ler, esnaflar, yaratıcı sektörlerdeki girişimciler ve kadın kooperatifleri üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. Instagram'ın bu kesimler için kritik bir ticaret kanalı olduğunu belirten Ekmekçi, yasağın ekonomik kayıpların boyutlarını artıracağını ifade etti.

E-İHRACAT HEDEFLERİ TEHLİKEDE

Yasağın e-ihracat üzerindeki etkilerine de değinen Ekmekçi, 2024’te payını ikiye katlaması beklenen e-ihracatın, Instagram yasağının ardından nasıl bir seyir izleyeceğini sorguladı.

Türkiye’nin toplam ihracatında yüzde 2 paya sahip olan e-ihracatın, 2028’de yüzde 10’a ulaşması hedefleniyordu. Ancak bu yasak, bu hedeflerin gerçekleşmesini tehlikeye sokabilir.

ÜLKE MARKASINA ETKİSİ

Instagram'a getirilen erişim engelinin Türkiye’nin uluslararası arenadaki 'ülke markasına' olumsuz etkileri konusunda da endişeler dile getirildi. Bu tür yasakların, ülkenin dışarıdaki imajı ve uluslararası ticaret ilişkileri üzerinde negatif sonuçlar doğurabileceği belirtildi.