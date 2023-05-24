e-YDS/7 İngilizce alanında sınava girecek adaylar için ÖSYM başvuru ekranı erişime açıldı. Peki, e-YDS başvuruları ne zaman? 2023 e-YDS başvurusu nasıl yapılır?

2023 e-YDS NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre;

e-YDS 2023/7 İngilizce alanında; 10 Haziran 2023 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

e-YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava başvuru süreci, 23 Mayıs–1 Haziran 2023 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını, 23 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.

YDS ile eşdeğer olan Elektronik Yabancı Dil Sınavıdır.

e-YDS KONTENJANI

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4196, İstanbul’da 460, İzmir’de 116 ve Adana’da 306 olarak belirlenmiştir.

Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir.

Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.