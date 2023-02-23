Ebrar Karakurt'un yeni takımı açıklandı. Servet kazanacak

İtalya'nın Igor Gorgonzola takımında oynayan milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği belirtildi.

Kulüp başkanı Giovanna Saporiti, Ebrar Karakurt'un gelecek sezon için başka bir takımla anlaştığı iddiasının doğru olduğunu açıkladı.

Ebrar'ın Rus takımı Lokomotiv Kaliningrad'a gideceği yönündeki iddialarla ilgili Saporiti, "Haber doğru, neden inkar edeyim? Ama onun son maçlarda formunun düşüklüğüne neden olan dikkatini dağıtan şeyin bu olup olmadığını bana sormayın" ifadelerini kullandı.

İtalyan basını Ebrar Karakurt'a Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'ın 800 bin dolar teklif ettiğini yazdı. Haberde Ebrar'ın bu teklifi kabul ettiği de vurgulandı.

Ebrar'ın İtalyan takımıyla sözleşmesi bu yıl Haziran ayında sona eriyor.