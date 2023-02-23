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Ebrar Karakurt'un yeni takımı açıklandı. Servet kazanacak

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un takımı Igor Gorgonzola'dan sezon sonunda ayrılacağı belirtildi. Yeni takımı belli olan Ebrar'ın kazanacağı para dudak uçuklattı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 12:55
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Ebrar Karakurt transfer rekoru kıracak

Ebrar Karakurt'un yeni takımı açıklandı. Servet kazanacak
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İtalya'nın Igor Gorgonzola takımında oynayan milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği belirtildi.

Kulüp başkanı Giovanna Saporiti, Ebrar Karakurt'un gelecek sezon için başka bir takımla anlaştığı iddiasının doğru olduğunu açıkladı.

Ebrar'ın Rus takımı Lokomotiv Kaliningrad'a gideceği yönündeki iddialarla ilgili Saporiti, "Haber doğru, neden inkar edeyim? Ama onun son maçlarda formunun düşüklüğüne neden olan dikkatini dağıtan şeyin bu olup olmadığını bana sormayın" ifadelerini kullandı.

İtalyan basını Ebrar Karakurt'a Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'ın 800 bin dolar teklif ettiğini yazdı. Haberde Ebrar'ın bu teklifi kabul ettiği de vurgulandı.

Ebrar'ın İtalyan takımıyla sözleşmesi bu yıl Haziran ayında sona eriyor.

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