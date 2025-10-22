Dubai’de iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine giren Ebru Gündeş, geçtiğimiz haftalarda “fikren ve ruhen anlaşamadıklarını” belirterek bir sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuştu. İkili geçtiğimiz gün 1,5 yıllık ilişkisini tek celsede bitirdi.

YASAK AŞK İDDİALARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Boşanmanın ardından Murat Özdemir ve türkücü Elif Buse Doğan'ın yeni bir aşka yelken açtığı, ikilinin bir gece kulübünde birlikte eğlenirken görüntülendiği iddia edilmişti. Hatta Gündeş’in ikilinin mesajlarını yakaladıktan sonra boşandığı bile ileri sürülmüştü.

'BİRLİKTE OTELDE KALDILAR İDDİASI

Ayrıca Özdemir ve Doğan’ın yaklaşık bir aydır Kuruçeşme’de bir otelde kaldığı da konuşuluyordu.

ÜNLÜ TÜRKÜCÜ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Elif Buse Doğan tüm bu iddialar sonrası sessizliğini bozdu.

Doğan; haberlere konu olan kişi ile on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur. Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Aile kurumuna ve geleneksel değerlere sonuna kadar bağlı biri olarak, “boşanmaya sebep olduğum” yönündeki iftiraları ortaya atan ve iddialarını ispatlayamayan herkes hakkında yasal süreci sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna bildiririm.'' açıklamasında bulundu.