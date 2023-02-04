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Ebru Şahin partneri Çağatay Ulusoy’u övdü. “Çok güzel iletişim kurduk”

Lavanta Konağı adlı dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Ebru Şahin, Centilmen filmindeki partneri Çağatay Ulusoy'u övdü. Şahin, “Çağatay Ulusoy’la çok güzel iletişim kurduk" dedi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 11:17
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Ebru Şahin: Çağatay Ulusoy'la çok güzel iletişim kurduk

Ebru Şahin partneri Çağatay Ulusoy’u övdü. “Çok güzel iletişim kurduk”
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Oyuncu Ebru Şahin, önceki akşam Galataport Frankie adlı mekanda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra mekandan ayrılan Şahin, basın mensuplarının sorularını cevapladı. 

"GÜZEL BİR EKİP OLUŞTURULDU"

Şahin hem Lavanta Konağı adlı dizi hem de Centilmen filmi hakkında konuştu. 

‘Lavanta Konağı’nın çekimlerinin devam ettiğini belirten Şahin “Yeni başladık aslında. Her şey çok taze ama güzel bir ekip oluşturuldu. Herkes yıllardır birlikte çalışıyormuş gibi çok keyifli ilerliyor. Güzel bir proje olacağını umuyorum" dedi. 

"ÇAĞATAY'LA İLETİŞİMİMİZ İYİ"

Dijital platformda yakın zamanda yayınlanacak olan Centilmen filmi için Çağatay Ulusoy ile kamera karşısı geçen Ebru Şahin, partneri hakkında “Çok güzel bir proje oldu. Çağatay ile çok güzel iletişim kurduk. Bütün ekiple birlikte çok güzel bir iş çıkardığımızı umuyorum'' diye konuştu.
 

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