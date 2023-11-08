Ebru Şahin'in Hollywood tarzına beğeni yağdı

Önceki gün Los Angelas'ta düzenlenen Hollywood Türk Film ve Drama Günleri'ne katılan güzel oyuncu Ebru Şahin, davet tarzıyla sosyal medyayı salladı. Şahin'in iddialı tarzına beğeni yağdı.

Ebru Şahin'in Hollywood tarzına beğeni yağdı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çeken Ebru Şahin her paylaşımıyla olay oluyor. Son dönemde basketbolcu eşi Cedi Osman ile paylaşımlar yapmaması dikkat çeken Ebru Şahin hakkında ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.

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Şahin'in menajeri ise, "Sosyal medyasını kapatma nedeni ayrılık değil. Sadece bir süreliğine sosyal medya detoksuna girdi" açıklamasını yapmıştı.

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Önceki gün, Los Angelas'ta düzenlenen Hollywood Türk Film ve Drama Günleri etkinliğinde 'Atatürk' filminin gösterimine katılan güzel oyuncu davet şıklığıyla dikkat çekti. Uzun, mavi tonlarında taşlı bir elbise giyen Şahin kombinini aynı renkteki ayakkabılarıyla tamamladı

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İddialı tarzıyla peş peşe pozlar veren ünlü isim bu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ebru Şahin'in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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