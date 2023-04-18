Ebru Şancı "4 imam nikahlı eşim var boşayamadım" diyen Sinan Akçıl’a ateş püskürdü

Ebru Şancı, "4 imam nikahlı eşim var, hiçbirine ‘boş ol’ diyemedim” açıklamasını yapan Sinan Akçıl’a, “Terbiyesiz” diyerek ateş püskürdü.

Ebru Şancı "4 imam nikahlı eşim var boşayamadım" diyen Sinan Akçıl’a ateş püskürdü

Editör: Bengü Zorlu

Eski manken Ebru Şancı, konuk olduğu Söylemezsem Olmaz programında, “İmam nikâhını severim. Benim 4 tane eşim var, hiçbirine 'boş ol' diyemedim" açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Sinan Akçıl’a açtı ağzını yumdu gözünü. Şancı, "Nereden bakarsan bak rezalet namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmazmış. Sen imam nikahını o kadınlara layıkıyla yapmıyorsun” dedi.

“SENİNLE İMAM NİKAHI YAPAN KADINLARA YAZIKLAR OLSUN”

Akçıl’a kızdığı kadar onunla imam nikahı yapmış olan kadınları da sert eleştiren Şancı, “Ona bu hakkı veren kadınları da Allah ıslah etsin. Anca böyle bir Youtube programında bir boş ol’u hak edersiniz. Biz laik bir ülkedeyiz. Bir kadına yapılmış en büyük hakaret o kadınlara da yazıklar olsun" diyerek tepkisini koydu.

Sinan Akçıl’a gösterdiği tepkiyi aşırı bulan program moderatörlerine aldırış etmeyen Şancı, "Dini nikah bu kadar ucuz bir şey mi? Terbiyesiz. Bu kadınlar da rezalet, pis. Rezalet, başka bir şey söylemiyorum" dedi.

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