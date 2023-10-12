Ebru Şancı'dan Mehmet Ali Erbil yorumu: "Akıllı adam..."

Ebru Şancı, Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük olan sevgilisi olmasını "Akıllı adam, bakıcı tutup maaş vereceğine, evlenirim diyor" şeklinde yorumladı. Şancı'nın bu yorumu gündem oldu
12 Ekim 2023 Perşembe
Ebru Şancı, Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük olan sevgilisi olmasını "Akıllı adam, bakıcı tutup maaş vereceğine, evlenirim diyor" şeklinde yorumladı. Şancı'nın bu yorumu gündem oldu
Ebru Şancı, Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük olan sevgilisi olmasını "Akıllı adam, bakıcı tutup maaş vereceğine, evlenirim diyor" şeklinde yorumladı. Şancı'nın bu yorumu gündem oldu