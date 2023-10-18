Mecliste geçtiğimiz hafta yeni üyeleri belli olan RTÜK’te bugün başkanlık seçimi heyecanı yaşandı. Üst Kurul’daki oylamada Ebubekir Şahin, yeniden RTÜK Başkanı seçildi.

Orhan Karadaş, yeni dönemde de RTÜK Başkan Vekilliği görevini sürdürecek. Başkanlık seçiminde oy kullanan tüm RTÜK üyelerine teşekkür eden Şahin, yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"4 yılı aşkın bir süredir yürüttüğüm RTÜK Başkanlığı dönemimde önemli çalışmaları hayata geçirdik. Kırmızı çizgilerimizden taviz vermedik. Milli güvenliğimizi ön planda tutarak, yayınlarda terör ve terör propagandasına asla geçit vermedik. Toplumsal ve kültürel değerlerimize saygılı yayınlar için mücadele ettik. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylerimizi önceleyen yayın içerikleri için sürekli çalıştık. Bizlere destek veren, hassasiyetlerimizi anlayan yayıncı dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanlık görevim boyunca yaptırım gücünü kullanmayı hep geri plana attık. Önce diyalog dedik ve bunda başarılı olduk. 'Açık kapı' politikası yürüterek paydaşımız olan yayıncılarla, meslek örgütleriyle, STK’larla muhtemel sorunların çözümlerini hayata geçirdik. Tabii ki tüm ikaz ve hatırlatmalarımıza rağmen yanlışta ısrar edenlere de 'dur' demeyi de bildik. Yeni dönemde de karşılıklı anlayış çerçevesinde istişare kültürümüzü geliştireceğiz."